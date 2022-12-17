Ратмир Мавлиев анонсировал новые школы в Демском и Ленинском районах и в Глумилино

Ратмир Мавлиев в своем телеграм-канале поделился отличной новостью для всех уфимцев. А в особенности радостная она для молодых родителей Затона, Демы и Глумилино-2. Школы будут строиться по концессии, для этого их проекты проходили конкурсный отбор Минпросвещения.
Мэр сообщил и местоположения будущих школ — на улице Миловской в Затоне, в микрорайоне Глумилино-2 на улице Рудольфа Нуреева, в Дёме на улице Генерала Ишбулатова. А также пообещал продолжать работу в этом направлении и получать финансирование подобных проектов новыми победами.
Напомним, 4 декабря Мавлиев посетил микрорайон Затон с рабочим визитом и признал, что строительство школы на 1225 мест идет с небольшим отставанием от графика. Тем не менее срок ввода объекта — конец 2023 года.