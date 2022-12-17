Ратмир Мавлиев анонсировал новые школы в Демском и Ленинском районах и в Глумилино

Ратмир Мавлиев в своем телеграм-канале поделился отличной новостью для всех уфимцев. А в особенности радостная она для молодых родителей Затона, Демы и Глумилино-2. Школы будут строиться по концессии, для этого их проекты проходили конкурсный отбор Минпросвещения.