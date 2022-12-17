Напротив долгостроя Уфы мечети Ар-Рахим начали строить православный храм всех святых

Активность за забором огороженной территории на самом въезде в Уфу ограниченная улицами Заки Валиди, Пушкина и Новомостовая заинтересовала соседей участка, наблюдающим за ним из окон. Многие знают, что ранее там было расположено Городище Уфа II, где в V–VI веках нашей эры жили кочевые народы, раскопки на месте то шли, то прекращались, а сейчас там появилась и строительная техника, как выяснил телеканал UTV, там будут строить храм, строительство которого запланировано уже давно.