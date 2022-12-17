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Напротив долгостроя Уфы мечети Ар-Рахим начали строить православный храм всех святых

Сегодня, 09:17
Фото: 1MI
Деятельность строителей заинтересовала рядом жителей окрестных домов, а мэрия рассказала какие работы ведутся.

Активность за забором огороженной территории на самом въезде в Уфу ограниченная улицами Заки Валиди, Пушкина и Новомостовая заинтересовала соседей участка, наблюдающим за ним из окон. Многие знают, что ранее там было расположено Городище Уфа II, где в V–VI веках нашей эры жили кочевые народы, раскопки на месте то шли, то прекращались, а сейчас там появилась и строительная техника, как выяснил телеканал UTV, там будут строить храм, строительство которого запланировано уже давно.

Оказывается еще в 2020 году там заложили первый камень. И мэрия и министерство земельных и имущественных отношений каналу подтвердили, что участок, принадлежащий Башкирии передали под строительство храма, а сейчас рабочие занимаются археологическими исследованиями участка.

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#Ирина Деревянчук#Город
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