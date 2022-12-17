Министерство обороны прокомментировало увеличение срока службы до двух лет в Башкирии

Оборонное ведомство опровергает увеличение срока службы в армии до двух лет. Такая противоречивая информация была озвучена в телевизионном эфире. Видео было удалено спустя некоторое время, однако вопрос остался. И в Минобороны вероятность увеличения срока срочной службы прокомментировали так.