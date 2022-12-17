МЧС предупредило жителей Башкирии о ледяном дожде и снежной каше 18 и 19 декабря

Жителей Башкирии Министерство чрезвычайных ситуаций предупреждает о серьезном ухудшении погодных условий в республике. Температура воздуха существенно повысится, а дополнят это осадки, которые станут поводов для неблагоприятных явлений.
Завтра, в воскресенье 18 декабря в Башкирии ожидается снег с дождем, местами сильный, да еще и переходящий в ледяной дождь.Не обойдется без гололеда и налипания снега на провода, ожидают и метель, ветер будет сильный — до 15-20 м/с. Все тоже самое прогнозируют и в понедельник.
На дорогах и того хуже, так что без острой необходимости рекомендуют не садиться и по возможности поездки отменить. Там и снежные заносы, снежная каша, гололедица, снежный накат. Видимость в отдельные периоды времени будет ухудшаться до 500 метров, а то меньше.
К счастью продлится такая обстановка всего два дня. Ситуация переменится после того, как виновный в такой погоде циклон не уйдет на Урал.