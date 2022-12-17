МЧС предупредило жителей Башкирии о ледяном дожде и снежной каше 18 и 19 декабря

На дорогах и того хуже, так что без острой необходимости рекомендуют не садиться и по возможности поездки отменить. Там и снежные заносы, снежная каша, гололедица, снежный накат. Видимость в отдельные периоды времени будет ухудшаться до 500 метров, а то меньше.