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Известный телеведущий Дмитрий Губерниев назвал «Уфимское ожерелье» лучшим в России

Сегодня, 07:18
Фото: telegram-канал "Реальный Губер"

«Всем ЗОЖ! Всем Уфа!»: Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями пробежав по Уфе

Спортивный комментатор с лыжными палками оценил рельеф «Уфимского ожерелья» и остался в восторге.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, наверняка известный большинству россиян по яркому и эмоциональному комментированию биатлонных соревнований, в Уфе не только принял участие в заседании республиканского совета по физкультуре и спорту и получил в подарок от главы Башкирии Радия Хабирова башкирскую пушную шапку, но и побывал на «Уфимском ожерелье», где с лыжными палками оценил его рельефы, о чем рассказал в своем телеграм-канале.

Видео: telegram-канал "Реальный Губер"
— Слушайте, ребята, вот это тренировка! «Уфимское ожерелье» — лучшее, что я видел в стране. Великолепно просто! Всем ЗОЖ! Всем Уфа! — говорит немного запыхавшийся телеведущий на видеоролике.

Напомним, еще одну лыжную тропу в Уфе, правда не зарегистрированную, а сделанную жителями, власти решили отдать под площадку для хранения грязного снега.

 

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#Общество#Ирина Деревянчук#Видео
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