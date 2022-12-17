Известный телеведущий Дмитрий Губерниев назвал «Уфимское ожерелье» лучшим в России

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, наверняка известный большинству россиян по яркому и эмоциональному комментированию биатлонных соревнований, в Уфе не только принял участие в заседании республиканского совета по физкультуре и спорту и получил в подарок от главы Башкирии Радия Хабирова башкирскую пушную шапку, но и побывал на «Уфимском ожерелье», где с лыжными палками оценил его рельефы, о чем рассказал в своем телеграм-канале.
— Слушайте, ребята, вот это тренировка! «Уфимское ожерелье» — лучшее, что я видел в стране. Великолепно просто! Всем ЗОЖ! Всем Уфа! — говорит немного запыхавшийся телеведущий на видеоролике.
Напомним, еще одну лыжную тропу в Уфе, правда не зарегистрированную, а сделанную жителями, власти решили отдать под площадку для хранения грязного снега.