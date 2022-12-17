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Хабирову задали неудобные вопросы о дворце гимнастики имени Светланы Хоркиной в Уфе

Сегодня, 05:10
Фото: vk.com/Радий Хабиров
Сделали это жители Уфы в комментариях, под постом, где глава показал центр «на сон грядущий».

Вечером в пятницу 16 декабря глава Башкирии Радий Хабиров в социальных сетях опубликовал несколько фото. Первым был вид на вечернюю Уфу из Дома Республики, а вторым Дворец гимнастики имени Светланы Хоркиной на улице Авроры. Сопроводил пост руководитель республики репликой «на сон грядущий», однако ночным комментаторам явно было не до сна и они в комментариях задали Радию Хабирову несколько вопросов о работе центра.

Зарема Н. начала свой комментарий с комплимента, но затем все-таки перешла к делу.

— Радий Фаритович, у нас замечательный построили центр, но вопрос в другом, почему 95% групп в этом центре платные? Как же здоровье нации? Ведь не у всех есть возможность оплачивать секции — напомнила женщина.

В качестве примера сослалась женщина на свой опыт годичного проживания в Краснодарском крае, куда ее семья уезжала в связи с рабочей командировкой, и по ее словам «дети занимались в спортшколах бесплатно».

— Вернулись на Родину и решила поискать тоже бесплатные секции, а оказалось для нашего региона это не реально. Как так? всегда и всем говорила, что лучше нашей Республики нет места на свете, а теперь так не считаю. Все познаётся в сравнении. С таким потенциалом наша Республика имеет наверное возможность организовать бесплатный спорт детям? в том же центре гимнастики, почему он называется РЕСПУБЛИКАНСКИЙ? если там все коммерция??? — вознегодовала автор, в комментарии же к ее комментарию отметилась еще одна уфимка, судя по всему с тезисами согласная, потому что женщина призвала к ответу на вопросы Заремы Н. министерство спорта, которое пока что ответа не дало.

Прозвучал вопрос и от отца Виля Р. Мужчина заявил, что ежедневно проезжает мимо дворца гимнастики, и видит, что вечерами света в окнах центра нет, что наводит мужчину на мысли определенного порядка.

— Делаю вывод, что занятия проводят только утром или днём, а вечером зал просто простаивает, всегда удивлял этот факт. Поправьте если я не прав, готов прийти с экскурсией с сыном школьником в вечернее время, а вдруг и он увидев как занимаются дети и тоже захочет стать гимнастом как Немов — пишет мужчина.

Пока что и на его вопрос ответа от компетентных органов не поступило.

 

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#Ирина Деревянчук#Город
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