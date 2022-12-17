Хабирову задали неудобные вопросы о дворце гимнастики имени Светланы Хоркиной в Уфе

Вечером в пятницу 16 декабря глава Башкирии Радий Хабиров в социальных сетях опубликовал несколько фото. Первым был вид на вечернюю Уфу из Дома Республики, а вторым Дворец гимнастики имени Светланы Хоркиной на улице Авроры. Сопроводил пост руководитель республики репликой «на сон грядущий», однако ночным комментаторам явно было не до сна и они в комментариях задали Радию Хабирову несколько вопросов о работе центра.