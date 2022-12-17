«Боинг — 737» летевший из Уфы в Сургут, приземлился с повреждением стабилизатора

По сообщению телеграм-канала Aviaincident Самолет «Боинг — 737» 15 декабря в 12 часов и 20 минут приземлился в городе Сургут с повреждением, оно произошло с кромкой левой половины стабилизатора. Судно в связи с полученным повреждением с эксплуатации сняли, так как специалисты повреждения изучили и пришли к выводу, что машине требуется ремонт. Самолет эксплуатируется ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».