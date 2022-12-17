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«Боинг — 737» летевший из Уфы в Сургут, приземлился с повреждением стабилизатора

Сегодня, 09:45
Фото: 1MI
Специалисты уже оценили степень повреждения и вынесли вердикт о необходимости ремонта.

По сообщению телеграм-канала Aviaincident Самолет «Боинг — 737» 15 декабря в 12 часов и 20 минут приземлился в городе Сургут с повреждением, оно произошло с кромкой левой половины стабилизатора. Судно в связи с полученным повреждением с эксплуатации сняли, так как специалисты повреждения изучили и пришли к выводу, что машине требуется ремонт. Самолет эксплуатируется ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».

В мае нынешнего года самолет из Сургута в Уфу, приземляясь в столице Башкирии, задел взлетно-посадочную полосу, но и тогда никто кроме «поцарапанного» хвоста самолета не пострадал.

Летевший из Сургута самолет при посадке в Уфе задел взлетно-посадочную полосу
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#Ирина Деревянчук#Происшествия
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