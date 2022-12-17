18 и 20 декабря центр Уфы перекроют из-за отправки 3-го батальона добровольцев на СВО

В Уфе завтра 18 декабря и во вторник, 20 декабря пройдут торжественные церемонии отправки бойцов добровольческого батальона имени Салавата Юлаева в зону проведения СВО. Это уже третье добровольческое формирование от республики.
Завтра, 18 декабря с 8 до 12 часов утра для движения автомобилей закроют улицу Советскую на участке от улицы Заки Валиди до улицы Октябрьской революции, то есть вдоль Советской площади и улица Пушкина от улицы Цюрупы до улицы Ленина.
Во вторник, 20 декабря такие же ограничения будут действовать с 9 часов утра до 14 часов и 30 минут.