Житель Башкирии оборудовал нарколабораторию на своем садовом участке

Сообщается, что молодой человек 2000 года рождения ранее осенью этого года приобрел дачный дом в Уфимском районе республики. Впоследствии жилище было оборудовано для изготовления запрещенных веществ, в частности в доме сотрудники УФСБ обнаружили и изъяли 2,8 килограмма «мефедрона». Отмечается, что молодой человек планировал позднее реализовать произведенный им же наркотик через «тайники-закладки».