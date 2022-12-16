Житель Башкирии оборудовал нарколабораторию на своем садовом участке

В Башкирии задержан молодой человек, оборудовавший нарколоабораторию в дачном доме одного из СНТ Уфимского района. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по РБ
Сообщается, что молодой человек 2000 года рождения ранее осенью этого года приобрел дачный дом в Уфимском районе республики. Впоследствии жилище было оборудовано для изготовления запрещенных веществ, в частности в доме сотрудники УФСБ обнаружили и изъяли 2,8 килограмма «мефедрона». Отмечается, что молодой человек планировал позднее реализовать произведенный им же наркотик через «тайники-закладки».
В отношении злоумышленника в настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконном сбыте или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступной деятельности.
Напомним, в апреле 2022 года на одном из садовых участков Иглинского района сотрудники МВД обнаружили свыше 10 килограмм наркотиков синтетического происхождения. Запрещенные вещества хранились в двадцатилитровых канистрах прямо на территории участка.