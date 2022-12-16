«Земля все стерпит?»: кто разбазаривает участки в Иглинском районе Башкирии

В январе исполнится год с того момента, когда глава Башкирии Радий Хабиров дал команду «выжечь каленым железом» семью Ришата Исхакова, в 2010 году покинувшего пост главы Иглинского района. Судя по тому, что Исхаковы продолжают работать, ни одна из инстанций, ринувшихся выполнять команду, в этом деле не преуспела. Тем временем независимые журналисты выпустили серию публикаций об этой ситуации, в которых назвали имена реальных кандидатов на скамью подсудимых. Имена эти оказались слишком известными (вплоть до главы муниципалитета), однако отставок до сих пор не последовало. Возможно, компетентные органы все-таки не останутся глухи к сигналам СМИ и готова добавить новую порцию разоблачений.
С небес на землю
Особый интерес связан с земельными участками Иглинского района недалеко от Уфы — «лакомыми кусочками» при распределении муниципальной собственности. Ключевую роль в этом распределении играют местные земельные органы — структурные подразделения Минземимущества РБ.
С 2021 года муниципальным органом в области управления собственностью в Иглинском районе руководит Елена Горустович. Наивно было бы полагать, что она не в курсе всех историй с землей в районе.
Начнем с того, что сведений о трудовой деятельности Елены Горустович до указанной должности в общем доступе мало. Это позволяет предположить, что при отсутствии соответствующего опыта при назначении на столь завидное место за нее кто-то мог замолвить словечко. По большому счету, в этом ничего предосудительного нет, если бы не одно обстоятельство: будучи рядовым специалистом комитета по управлению собственностью, Елена Горустович не отличалась внимательностью при распоряжении муниципальным имуществом. Информация об этом была в свое время даже отражена в материалах уголовного дела не далее как 15 мая 2022 года. В частности, в ноябре 2018 года в ходе инвентаризации земельных участков было выявлено нарушение, которое допустила специалист-эксперт комитета по управлению собственностью Минземимущества РБ по Иглинскому району Елена Горустович:
Нарушение, о котором идет речь в этом фрагменте, зафиксировано в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенного Иглинским межрайонным отделом следкома, и заключается в следующем. Комитет в лице Елены Горустович, игнорируя нормы земельного законодательства, подготовил проект договора купли-продажи муниципальной земли ранее установленного законом трехлетнего срока, в течение которого покупатели — представители бизнеса Иглинского района — должны быть использовать участок на праве аренды.
При этом из-за данного нарушения, признанного таковым документально, и добросовестные покупатели земельного участка, и чиновники Минзеимущества были вынуждены ходить по судам и коридорам власти, нести дополнительные расходы — вместо того, чтобы заниматься своей работой. В результате данной ошибки могла пострадать деловая репутация предпринимателей, а земельный участок не мог быть использован по назначению.
«И все-таки она вертится»
Но не только это смущает при изучении документов. Например, Минземимущества в лице Елены Горустович вовсе не стремится исправлять нарушения, допущенные ее предшественниками. Так, в частности, предприниматель Рустам Исхаков (да-да, сын Ришата Исхакова) еще в 2020 году обращался в адрес администрации Иглинского района с заявлениями о предоставлении земельных участков с кадастровыми номерами (к.н.) 02:26:161701:4301, 02:26:000000:5865, 02:26:080701:ЗУ1, 02:26:161701:ЗУ1, 02:26:011201:137 на праве аренды. Данные заявления муниципальные органы Иглинского района проигнорировали.
Рустам Исхаков обратился в Иглинский межрайонный суд РБ с требованиями о признании незаконным бездействия администрации Иглинского района. Решением Иглинского межрайонного суда от 25.05.2021 г. Эти требования были удовлетворены:
При этом Федеральная антимонопольная служба также выявила частичные нарушения в организации предоставления земельных участков:
Однако решение суда местными земельными органами Иглинского района и Еленой Горустович так и не было исполнено. Заявления Рустама Исхакова до сих пор не рассмотрены. Более того, в отношении земельных участков с к. н. 02:26:011201:137 и 02:26:161701:4301, как следует из информации портала Росреестра, установлена запись «погашено».
В 2022 году Рустам Исхаков вновь обращался в адрес отдела по Иглинскому району Минземимущества РБ с заявлениями о предоставлении ряда земельных участков (к.н. 02:26:151302:1, 02:26:181001:5140). Но эти заявления тоже не были рассмотрены. Более того, как следует из информации портала Росреестра, земельный участок с к. н. 02:26:151302:1 по неизвестным причинам уже находится в собственности и в пожизненном наследуемом владении (№ 26-000202).
Земельный участок с к. н. 02:26:181001:5140, площадью 1146 кв. м., предоставлен неизвестным лицам на праве аренды:
Между тем аукцион, который должен был пройти по правилам, поскольку в установленный срок было подано несколько заявок, включая заявку Рустама Исхакова, так и не состоялся.
Возникает логичный вопрос: предоставляли ли кому-либо сотрудники отдела Минземимущества по Иглинскому району земельные участки в обход поступивших заявок вместо того, чтобы выставить их на аукционы?.. Ответ на него хорошо бы поискать правоохранительным органам.
«Торг здесь неуместен!»
Не менее интересна позиция Минземимущества при предоставлении земельных участков с/х предприятиям. Напомним, «Рустал», которым руководит Рустам Исхаков, ранее претендовало на получение земельных участков в аренду в Иглинском районе республики на основе поданных заявок. Однако был предоставлен такой ответ:
Столь однозначный запрет участвовать в аукционах, выданный Обществу «Рустал», в последующем был интерпретирован очень странным образом, когда в 2020 году фермер Рустем Хабибрахманов получил на праве аренды земельный участок, пройдя все установленные законом процедуры.
Но потом, судя по всему, фермерская коса нашла на чиновничий камень, и Минземимущества подало в суд иск о расторжении договора аренды с Хабибрахмановым. В качестве аргумента в иске было указано, что якобы на земельный участок фермера претендовало еще Общество «Рустал», подававшее соответствующую заявку.
То есть в одной ситуации земельные органы прямо говорят, что Обществу «Рустал» нельзя участвовать в аукционах, в другой — «переобуваются» и проявляют трогательную «заботу» о правах вышеупомянутого Общества, чтобы расторгнуть договор аренды с другим фермером.
У кого земля под ногами горит?
О том, что местные земельные органы под руководством Елены Горустович «заботятся» о представителях бизнеса очень избирательно, красноречиво свидетельствует еще одна история.
То же самое Общество «Рустал» обращалось с заявлением о предоставлении в собственность земельного участка под магазин в селе Иглино. И получило отказ за подписью Горустович, посчитавшей, что земельный участок для размещения магазина не пригоден.
Добиться правды Обществу «Рустал» получилось только через суд, который признал незаконным отказ в предоставлении земельного участка. Также добавим, что первоначальное решение было внесено Арбитражным судом РБ, которое было отменено постановлением Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда.
Суд принял во внимание и указал в судебном акте, что Общество «Рустал» добросовестно получило все согласования в государственных органах при выдаче разрешения на строительство, разрешения на ввод в эксплуатацию магазина, при снижении кадастровой стоимости земельного участка в министерстве — до того, как Минземимущества в лице Елены Горустович решило вынести свой неправомерный отказ.
Можно предположить, что руководитель комитета по управлению собственностью Минземиимущества РБ по Иглинскому району Елена Горустович просто не согласовывает свои ответы на поступающие заявления от предпринимателей с министерством, ставя своих «начальников» в неудобное положение и заставляя бизнесменов ходить по судам.
Нельзя сказать, что Mkset — первая редакция, решившая детально изучить работу этого ведомства в Иглинском районе. Так, в популярном телеграм-канале еще в начале 2022 года появился соответствующий пост. За достоверность информации, размещенной в посте, мы не ручаемся, однако для полноты картины не можем пройти мимо (полная версия поста).
Выводы, уважаемые читатели, делайте сами — благо неразрешенных вопросов предостаточно. Являются ли нарушения, допущенные в работе местных земельных органов в Иглинском районе, частью общей неразберихи во власти в Башкирии или мы имеем дело с эпицентром этих нарушений? Насколько Елена Горустович следит за исполнением земельного законодательства и насколько — за собственным благополучием? Что нужно сделать, чтобы добиться ее расположения? Вопросы, вопросы, вопросы…
При этом предприниматели, о которых идет речь в материале, пытались добиться правды не только через суды (которые принимали их сторону), но и путем подачи жалоб в органы прокуратуры, правоохранительные органы. Поэтому у представителей бизнеса возникает резонный вопрос — будет ли Глава РБ разбираться с произволом своих подопечных на местах? Возможно, именно попытки предпринимателей Иглинского района добиться исполнения законов вызвали гнев Радия Хабирова на оперативке в начале года? Есть ли вероятность того, что «противодействием районной администрации» глава региона называет стремление бизнесменов защитить свои законные интересы?
P. S. Тем временем история с распределением земли в Иглинском районе получила новый поворот — на днях стало известно, что местные власти запретили Обществу «Рустал» проводить зимние автогонки. Хотя всего год назад, 15 октября 2021 года, глава Иглинского района Гюзель Насырова одобрила проект создания автодрома, когда Рустам Исхаков выступил с таким предложением на инвестчасе. Все присутствовавшие тогда на совещании, по словам очевидцев, отметили, что это очень важный и перспективный проект как для Иглинского района, так и для всего региона, ведь он не только принесет налоги в местную казну, но и добавит району туристической привлекательности. Всего-то нужно было изменить разрешенный вид использования земли, чтобы все было по закону. И даже работа в этом направлении как будто началась. А потом глава Башкирии Радий Хабиров дал команду «жечь каленым железом» Исхаковых — и все сразу изменилось.