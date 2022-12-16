«Земля все стерпит?»: кто разбазаривает участки в Иглинском районе Башкирии

Начнем с того, что сведений о трудовой деятельности Елены Горустович до указанной должности в общем доступе мало. Это позволяет предположить, что при отсутствии соответствующего опыта при назначении на столь завидное место за нее кто-то мог замолвить словечко. По большому счету, в этом ничего предосудительного нет, если бы не одно обстоятельство: будучи рядовым специалистом комитета по управлению собственностью, Елена Горустович не отличалась внимательностью при распоряжении муниципальным имуществом. Информация об этом была в свое время даже отражена в материалах уголовного дела не далее как 15 мая 2022 года. В частности, в ноябре 2018 года в ходе инвентаризации земельных участков было выявлено нарушение, которое допустила специалист-эксперт комитета по управлению собственностью Минземимущества РБ по Иглинскому району Елена Горустович: