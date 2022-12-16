Во сколько жителям Башкирии обойдется Новый год-2023 в Сочи

Ранее Mkset узнавал у туроператоров, в какие города и страны жители Башкирии могут улететь на Новый год. Тогда одним из популярных внутренних направлений был назван город Сочи, в частности, самая бюджетная путевка на двоих на тот момент стоила 48 тысяч рублей.
Сейчас, по данным сервиса «Яндекс. Путешествия», путевка из Уфы в Сочи на двоих на пять ночей, при условии, что отель имеет 4-5 звезд, будет стоить от 68 тысяч рублей. К слову, стоимость тура на горнолыжный курорт в разы выше — от 120 тысяч рублей.
Однако не стоит обделять вниманием и «самостоятельный» отдых. Так, согласно данным сервиса по подбору дешевых авиабилетов, билеты туда-обратно на одного человека с вылетом 30 декабря обойдутся жителям Уфы почти в 15 тысяч рулей. Отметим, что данная цена минимальная, и таких билетов осталось очень мало. В большинстве своем авиабилеты начинаются от 28 тысяч рублей и выше. Так, рассчитывая по минимальной стоимости, билеты на двоих из Уфы в Сочи на пять дней туда-обратно обойдутся немногим меньше 30 тысяч.
Стоимость отелей для жителей Башкирии в Сочи уже будет значительно выше. Согласно данным сервиса по подбору отелей, самый бюджетный вариант непосредственно в Сочи на пять дней на двоих — 8 300 рублей. Далее цены идут по возрастающей в зависимости от престижности самого отеля и дополнительных услуг, например, включения в тур завтраков, обедов и ужинов. В частности, номер в отель 5 звезд с теми же параметрами обойдется как минимум в 143 тысячи рублей.
Что касается отдыха на горнолыжных курортах, то цена за двухместный номер в Сочи начинается от 40 тысяч рублей и может достигать 300 тысяч рублей и выше.