Во сколько жителям Башкирии обойдется Новый год-2023 в Сочи

Однако не стоит обделять вниманием и «самостоятельный» отдых. Так, согласно данным сервиса по подбору дешевых авиабилетов, билеты туда-обратно на одного человека с вылетом 30 декабря обойдутся жителям Уфы почти в 15 тысяч рулей. Отметим, что данная цена минимальная, и таких билетов осталось очень мало. В большинстве своем авиабилеты начинаются от 28 тысяч рублей и выше. Так, рассчитывая по минимальной стоимости, билеты на двоих из Уфы в Сочи на пять дней туда-обратно обойдутся немногим меньше 30 тысяч.