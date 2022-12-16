mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Власти Уфы утвердили проект застройки квартала в историческом центре города

Сегодня, 09:02
Фото: 1MI
Речь идет о квартале, ограниченном улицами Гоголя, Красина, Карла Маркса и Чернышевского.

Власти Уфы утвердили проект застройки квартала, ограниченном улицами Гоголя, Красина, Карла Маркса и Чернышевского. Соответствующий документ с подписью мэра Уфы опубликован на сайте городской администрации. 

Предполагается, что по улице Чернышевского, где на данный момент находятся деревянные дома с № 63/2 и до № 67, будет построен девятиэтажный дом. Далее, будет возведено двухэтажное «общественное здание с подземным паркингом» вместо уже существующей деревянной постройки по адресу улица Карла Маркса, 51. В документе подчеркивается, что существующая застройка квартала, кроме ветхих деревянных зданий, хоз. построек и гараже, будет сохранена.

#Элина Сайфранова
Подпишитесь
Уфимка попала в больницу с отравлением неизвестным веществом, дом проверяют газовики
Сегодня, 06:03
Хабиров обратился с ежегодным посланием к Курултаю Башкирии. Максимально коротко
Вчера, 08:44
Суд в Уфе посадил замглаву Минтранса Жулькова на прожиточный минимум
Вчера, 09:31
Во сколько жителям Башкирии обойдется Новый год-2023 в Сочи
Сегодня, 06:18
В Уфе зафиксирована повышенная концентрация диоксида азота
Сегодня, 05:07
ЖК «Тау Хаус» открыл продажу последних квартир первой очереди
12 декабря 04:38