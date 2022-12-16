Власти Уфы утвердили проект застройки квартала в историческом центре города

Предполагается, что по улице Чернышевского, где на данный момент находятся деревянные дома с № 63/2 и до № 67, будет построен девятиэтажный дом. Далее, будет возведено двухэтажное «общественное здание с подземным паркингом» вместо уже существующей деревянной постройки по адресу улица Карла Маркса, 51. В документе подчеркивается, что существующая застройка квартала, кроме ветхих деревянных зданий, хоз. построек и гараже, будет сохранена.