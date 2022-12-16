Виновник смертельной аварии в Москве рассказал причину ДТП

Как передают «Известия», мужчина рассказал, что не превышал скорость и был трезвым. Подъезжая к пешеходному переходу он заметил, как из-за машины, стоящей в пробке, дорогу по зебре начал переходить человек. В этот момент он начал торможение и его автомобиль занесло.