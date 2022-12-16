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Виновник смертельной аварии в Москве рассказал причину ДТП

Сегодня, 12:16
Устроивший смертельное ДТП в Москве 15 декабря водитель BMW, наехавший на остановку, в результате чего погиб человек, рассказал «Известиям» о причине аварии.

Как передают «Известия», мужчина рассказал, что не превышал скорость и был трезвым. Подъезжая к пешеходному переходу он заметил, как из-за машины, стоящей в пробке, дорогу по зебре начал переходить человек. В этот момент он начал торможение и его автомобиль занесло. 

Он также заявил, что сожалеет о смерти человека.

ДТП произошло недалеко от центра Москвы. Водитель BMW врезался в остановку, где находились пешеходы, после чего столкнулся с припаркованной машиной.

В результате наезда один человек погиб, еще двое получили травмы и попали в больницу.

Прокуратура ЮАО Москвы контролирует принятие процессуального решения по данному факту.

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