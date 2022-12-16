Виновник смертельной аварии в Москве рассказал причину ДТП

Как передают «Известия», мужчина рассказал, что не превышал скорость и был трезвым. Подъезжая к пешеходному переходу он заметил, как из-за машины, стоящей в пробке, дорогу по зебре начал переходить человек. В этот момент он начал торможение и его автомобиль занесло.
Он также заявил, что сожалеет о смерти человека.
ДТП произошло недалеко от центра Москвы. Водитель BMW врезался в остановку, где находились пешеходы, после чего столкнулся с припаркованной машиной.
В результате наезда один человек погиб, еще двое получили травмы и попали в больницу.
Прокуратура ЮАО Москвы контролирует принятие процессуального решения по данному факту.