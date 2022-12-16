В Уфе зафиксирована повышенная концентрация диоксида азота

Отметим, что в декабре данный случай далеко не первый. Так, не однократно пункт наблюдения на улице Ульяновых регистрирован превышение допустимой концентрации сероводорода в 3,8 и 2,9 раза. Далее, специалисты сообщали о превышении оксида углерода и хлорида водорода в Черникове, а именно на по улице Свободы, тогда норма была превышена в 1,2 и 1,3 раза соответственно в утреннее и вечернее время.