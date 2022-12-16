В Уфе зафиксирована повышенная концентрация диоксида азота

В атмосферном воздухе Уфы вновь была превышена концентрация вредного вещества. Согласно данным регионального Гидрометцентра, на этот раз была превышена предельно допустимая концентрация диоксида азота в 1,2 раза.
Аномалия была обнаружена в 19:00 пунктом наблюдения №23, который располагается на улице Степана Злобина.
Отметим, что в декабре данный случай далеко не первый. Так, не однократно пункт наблюдения на улице Ульяновых регистрирован превышение допустимой концентрации сероводорода в 3,8 и 2,9 раза. Далее, специалисты сообщали о превышении оксида углерода и хлорида водорода в Черникове, а именно на по улице Свободы, тогда норма была превышена в 1,2 и 1,3 раза соответственно в утреннее и вечернее время.