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В Уфе зафиксирована повышенная концентрация диоксида азота

Сегодня, 05:07
Фото: 1MI
Превышение было зафиксировано накануне, 14 декабря, в 19:00.

В атмосферном воздухе Уфы вновь была превышена концентрация вредного вещества. Согласно данным регионального Гидрометцентра, на этот раз была превышена предельно допустимая концентрация диоксида азота в 1,2 раза. 

Аномалия была обнаружена в 19:00 пунктом наблюдения №23, который располагается на улице Степана Злобина. 

Отметим, что в декабре данный случай далеко не первый. Так, не однократно пункт наблюдения на улице Ульяновых регистрирован превышение допустимой концентрации сероводорода в 3,8 и 2,9 раза. Далее, специалисты сообщали о превышении оксида углерода и хлорида водорода в Черникове, а именно на по улице Свободы, тогда норма была превышена в 1,2 и 1,3 раза соответственно в утреннее и вечернее время. 

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#Элина Сайфранова
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