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В Уфе открылся самый протяженный каток

Сегодня, 03:24
Фото: 1MI
Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

На набережной реки Белой в Уфе открылся самый протяженный и бесплатный каток. Как сообщает пресс-служба городской администрации, длинна катка превышает 800 метров.

Так, с понедельника по четверг каток будет работать с 14:00 до 21:00, а с пятницы по воскресение — с 12:00 до 22:00.

Напомним, что в прошлом году каток на Набережной едва успели сдать к Новому году — открытие состоялось 27 декабря. Однако не обошлось без недочетов, в частности, освещение работало не по всей его протяженности, а музыка звучала 60% катка. 

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#Элина Сайфранова
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