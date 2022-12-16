В Уфе открылся самый протяженный каток

На набережной реки Белой в Уфе открылся самый протяженный и бесплатный каток. Как сообщает пресс-служба городской администрации, длинна катка превышает 800 метров.
Так, с понедельника по четверг каток будет работать с 14:00 до 21:00, а с пятницы по воскресение — с 12:00 до 22:00.
Напомним, что в прошлом году каток на Набережной едва успели сдать к Новому году — открытие состоялось 27 декабря. Однако не обошлось без недочетов, в частности, освещение работало не по всей его протяженности, а музыка звучала 60% катка.