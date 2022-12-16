В Ставрополье участники курортных услуг протестуют против передела санаториев на КМВ

Госсоветник направил обращения в Генеральную прокуратуру РФ и президенту России Владимиру Путину. Он попросил осуществить проверку действий нескольких чиновников и предпринимателей.
Причиной обращения стало решение московского Гагаринского суда, которое было принято по иску российской Генпрокуратуры в августе 2022 года.
Ранее на NewsTracker публиковалась подробная информация о конфликте, сформировавшемся вокруг 1763 объектов недвижимости (гостиниц, здравниц, питьевых бюветов и т. п.) в составе 59 имущественных комплексов. В Генеральной прокуратуре потребовали признать незаконность приватизации указанных объектов, осуществив их возврат государству. По делу в качестве ответчиков проходили 106 граждан, большая часть которых в настоящий момент является собственниками санаториев.
Процесс вызвал резкое осуждение участников рынка санаторно-курортных услуг. Бизнесмены и сотрудники организаций сферы уверены, что подобные масштабные действия по деприватизации полностью обрушат инфраструктуру Кавминвод. Десятки санаториев будут закрыты, тысячи граждан останутся без работы. Также участники процесса отмечают многочисленные нарушения, допущенные в решении Гагаринского суда.
По мнению атамана, тот факт, что в деле имеется множество очевидных нестыковок, свидетельствует о подготовке иска и решения в спешке. В стремлении к быстрой деприватизации курортных объектов прослеживается продуманная диверсия, а ее цель – подрыв экономики Ставрополья.
Сергей Попов предполагает, что передел бизнеса в КМВ может являться продолжением конфликта между спикером Совфеда Валентиной Матвиенко и Михаилом Шмаковым, председателем Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). На стороне Матвиенко, по мнению Попова, выступают ее сын, бизнесмен из Петербурга Сергей Матвиенко, и сенатор от Ставрополья Михаил Афанасов — представитель влиятельного кавминводского клана.