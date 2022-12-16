В Ставрополье участники курортных услуг протестуют против передела санаториев на КМВ

Ранее на NewsTracker публиковалась подробная информация о конфликте, сформировавшемся вокруг 1763 объектов недвижимости (гостиниц, здравниц, питьевых бюветов и т. п.) в составе 59 имущественных комплексов. В Генеральной прокуратуре потребовали признать незаконность приватизации указанных объектов, осуществив их возврат государству. По делу в качестве ответчиков проходили 106 граждан, большая часть которых в настоящий момент является собственниками санаториев.