В селе Новонагаево в Башкирии жители создали и установили 7-метровую пиксельную елку

Пока в Башкирии возбуждают уголовные дела из-за закупки пиксельных елок на 115 миллионов рублей, селяне сами создают пиксельные елки своими силами. Уникальный объект, 7-метровая красавица-елка уже украсила село Новонагаево в Краснокамском районе и радует жителей в том числе и тем, что на нее не ушли деньги из бюджетов, принципиально новое для села новогоднее «дерево» создавалось местными активистами и меценатами. Фотографии и историю елки разместили в группе в соцсетях Новонагаевского сельсовета.