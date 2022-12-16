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В селе Новонагаево в Башкирии жители создали и установили 7-метровую пиксельную елку

Сегодня, 05:42
Фото: vk.com/Новонагаевский сельсовет
На новогодний объект не ушло ни копейки бюджетных денег, над проектом работали жители и меценаты.

Пока в Башкирии возбуждают уголовные дела из-за закупки пиксельных елок на 115 миллионов рублей, селяне сами создают пиксельные елки своими силами. Уникальный объект, 7-метровая красавица-елка уже украсила село Новонагаево в Краснокамском районе и радует жителей в том числе и тем, что на нее не ушли деньги из бюджетов, принципиально новое для села новогоднее «дерево» создавалось местными активистами и меценатами. Фотографии и историю елки разместили в группе в соцсетях Новонагаевского сельсовета.

Работали над созданием елки разные специалисты, сначала было необходимо собрать каркас из металла, затем задать елке полагающийся ей зеленый цвет, и уже потом обтянуть гирляндами, которые и делают елку пиксельной.

В Башкирии возбудили уголовное дело из-за закупки пиксельных елок на 115 млн рублей
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#Ирина Деревянчук#Общество
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