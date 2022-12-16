В Москве с 1 января произойдет индексация социальных пособий на 10%

Сообщается, что с начала 2023 года вырастут на 10% размер социальных денежных пособий гражданам, имеющим льготы, а также соцстандарт минимального дохода неработающих пенсионеров.
Известно, что на 10% будут увеличены суммы выплат единовременных и ежемесячных пособий для следующих групп населения: детей и родителей погибших служащих ВС РФ, многодетных семей; ветеранов ВОВ и участников обороны Москвы; семей, в которых есть дети-инвалиды или инвалиды с детства; ветеранов труда, детей войны, тружеников тыла, реабилитированных россиян и прочих категорий льготников. Об этом сообщает Russian.rt.com.
Также сообщалось о поручении главы РФ Владимира Путина правительству, в котором говорится о необходимости увеличения размера заработной платы сотрудникам учреждений бюджетной сферы с 2023 года.