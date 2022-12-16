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В Москве с 1 января произойдет индексация социальных пособий на 10%

16 декабря 15:56
По данным пресс-службы мэра столицы, уже с 1 января соцвыплаты в Москве будут проиндексированы на 10%.

Сообщается, что с начала 2023 года вырастут на 10% размер социальных денежных пособий гражданам, имеющим льготы, а также соцстандарт минимального дохода неработающих пенсионеров.

Известно, что на 10% будут увеличены суммы выплат единовременных и ежемесячных пособий для следующих групп населения: детей и родителей погибших служащих ВС РФ, многодетных семей; ветеранов ВОВ и участников обороны Москвы; семей, в которых есть дети-инвалиды или инвалиды с детства; ветеранов труда, детей войны, тружеников тыла, реабилитированных россиян и прочих категорий льготников. Об этом сообщает Russian.rt.com.

Также сообщалось о поручении главы РФ Владимира Путина правительству, в котором говорится о необходимости увеличения размера заработной платы сотрудникам учреждений бюджетной сферы с 2023 года.

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