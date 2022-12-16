В Москве с 1 января произойдет индексация социальных пособий на 10%

Известно, что на 10% будут увеличены суммы выплат единовременных и ежемесячных пособий для следующих групп населения: детей и родителей погибших служащих ВС РФ, многодетных семей; ветеранов ВОВ и участников обороны Москвы; семей, в которых есть дети-инвалиды или инвалиды с детства; ветеранов труда, детей войны, тружеников тыла, реабилитированных россиян и прочих категорий льготников. Об этом сообщает Russian.rt.com.