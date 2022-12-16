В Мелеузе благоустроили набережную реки между двумя мостами

В нынешнем году была благоустроена территория вдоль реки от улицы Ленина до улицы Карла Маркса. На берегу реки Мелеузки, между двумя мостами, вымощены пешеходные дорожки, оборудована велодорожка и места для отдыха. На территории установлены малые архитектурные формы, высажены деревья. Осталось смонтировать освещение и обустроить терапевтический сад: установить габионы — сетчатые конструкции из проволоки с природными материалами, и деревянные настилы.