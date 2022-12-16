В четырех селах Башкирии открыли центры естественно-научной направленности

- В школах деревень Смаково, Восточный, Самаро-Ивановка и села Александровка, благодаря участию в региональном проекте «Современная школа», обновили кабинеты биологии, химии и физики, — сказали в администрации.
Ремонт давно назрел в кабинетах биологии, химии и физики. Благодаря обновлению школ у учеников появились современные лаборатории, оборудование для проведения научных экскрементов и уютные кабинеты.
Нацпроект «Образование» предусматривает ликвидацию школьного обучения во вторую и третью смену. Проект направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования. Согласно его целям, Россия должна войти в десятку ведущих стран по качеству школьного обучения. Нацпроекты стартовали в 2019 году.