В четырех селах Башкирии открыли центры естественно-научной направленности

Нацпроект «Образование» предусматривает ликвидацию школьного обучения во вторую и третью смену. Проект направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности отечественного образования. Согласно его целям, Россия должна войти в десятку ведущих стран по качеству школьного обучения. Нацпроекты стартовали в 2019 году.