В Башкирии в школьной котлете ребенок обнаружил опасную начинку

Все дело в том, что в городе Салават школьник во время обеда ел котлету, однако здорово удивился, когда ему в изделии попался кусочек пластика неясной этиологии. Информация об этом появилась в социальных сетях, в нем сообщалось в том числе и о том, что произошел случай в школе № 21.