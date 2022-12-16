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В Башкирии в школьной котлете ребенок обнаружил опасную начинку

Сегодня, 12:17
Фото: 1MI

В башкирском Салавате школьник в столовой отведал котлетку с начинкой из пластика

Повар получил дисциплинарное взыскание, но у родителей ребенка претензий к нему нет.

Не успели главы муниципалитетов Башкирии по поручению главы Башкирии Радия Хабирова пройтись по школам в своих вотчинах в поисках пустых тарелок и недовольств школьников питанием, а высокие чиновники отчитаться о снижении жалоб, соцсети снова несколько изменили сформированную картину.

Все дело в том, что в городе Салават школьник во время обеда ел котлету, однако здорово удивился, когда ему в изделии попался кусочек пластика неясной этиологии. Информация об этом появилась в социальных сетях, в нем сообщалось в том числе и о том, что произошел случай в школе № 21.

Фото: скриншот видео из соцсетей

ИА «Башинформ» обратился в администрацию Салавата, где инцидент подтвердили и рассказали о том, что повара-бригадира привлекли к ответственности в виде дисциплинарного взыскания, остальные повара написали объяснительные и прошли дополнительный инструктаж.

— Руководителем школы была организована встреча отца ребенка с представителями оператора питания МУП «Общепит» и управления образования. В настоящий момент инцидент исчерпан, они пообщались и претензий сейчас нет», — рассказал «Башинформу» руководитель пресс-службы администрации Салавата Олег Халиуллин.

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#Ирина Деревянчук#Общество
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