В Башкирии Региональный фонд зарегистрировал «дочку» с капиталом 885 млн

Как сообщал Mkset, ранее Регфонд подал в Арбитражный суд Башкирии иск о взыскании с ФК «Уфа» 105,6 млн рублей долга. Оказавшийся в сложном финансовом положении клуб брал средства в долг, чтобы продолжать работать, но не смог рассчитаться.