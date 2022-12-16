В Башкирии Региональный фонд зарегистрировал «дочку» с капиталом 885 млн

Акционерное общество «Региональный фонд» учредил компанию «Региональные инвестиции». «Дочка» фонда зарегистрирована 13 декабря.
Основной вид деятельности организации — предоставление займов промышленности. Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью составляет 885,1 млн рублей, почти весь он принадлежит фонду. Вторым акционером стало АО «Башкиравтодор», оно владеет 1 тыс. рублей в установном капитале компании.
Генеральным директором «Региональных инвестиций» выступает Андрей Дубинин. Он же входит в состав советов директоров таких компаний, как «Промвентиляция», «Нефаз», «Газпром газораспределение Уфа» и «Башсантехмонтаж».
«Региональный фонд» — ключевой институт развития Башкирии, говорится на сайте организации. Он выступает стратегическим инвестором для приоритетных отраслей экономики,
Среди проектов Регфонда — финансирование деятельности хоккейного клуба «Салават Юлаев», футбольного клуба «Уфа», волейбольных клубов «Урал» и «Уфимочка», реконструкция стадиона «Нефтяник», а также проекты в сфере промышленности, строительства и сельского хозяйства.
Как сообщал Mkset, ранее Регфонд подал в Арбитражный суд Башкирии иск о взыскании с ФК «Уфа» 105,6 млн рублей долга. Оказавшийся в сложном финансовом положении клуб брал средства в долг, чтобы продолжать работать, но не смог рассчитаться.