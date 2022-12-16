В Башкирии огурцы и свекла за неделю подорожали на 5%

В Башкирии в период с 5 по 12 декабря подорожали свекла и огурцы на 5,3% и 5,7%, а именно до 27 и 148 рублей соответственно. Как сообщают специалисты Башстата, подорожал также репчатый лук на 4,5% - до 27,5 рубля за кило, сливочное масло - на 2,6% или до 760 рублей. Кроме того, цена повысилась и у мягких шоколадных конфет на 2,9% - до 378 рублей.