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В Башкирии огурцы и свекла за неделю подорожали на 5%

Сегодня, 06:41
Фото: 1MI
Подорожали также репчатый лук, сливочное масло и конфеты.

В Башкирии в период с 5 по 12 декабря подорожали свекла и огурцы на 5,3% и 5,7%, а именно до 27 и 148 рублей соответственно. Как сообщают специалисты Башстата, подорожал также репчатый лук на 4,5% - до 27,5 рубля за кило, сливочное масло - на 2,6% или до 760 рублей. Кроме того, цена повысилась и у мягких шоколадных конфет на 2,9% - до 378 рублей. 

Однако есть товары, которые в цене упали, среди них черный чай - до 1052 рублей, свежие помидоры - до 116,5 рубля, а также вареная колбаса - на 2,8% или до 389 рублей, консервы для детского питания - мясные до 974,5 рубля, а фруктово-ягодные до 489,5 рубля. Подешевели и сухие молочные смеси для детей - на 3% или до 953 рублей. 

#Элина Сайфранова
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