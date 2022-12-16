В Башкирии из огня, где погиб 94-летний дедушка спасли 15 человек включая 3 детей

В ночь на 16 декабря, а точнее ранним утром, в 4 часа 30 минут в ГУ МЧС поступило тревожное сообщение — пожар произошел в многоквартирном доме по улице Коммунистической в городе Стерлитамак. Пожарные были на месте уже через несколько минут, собственно как и другие экстренные службы и начали спасение жителей из опасной зоны. Спасено таким образом было 15 человек, трое из них дети.
Пожар был локализован в 5:04. Однако в процессе тушения в одной из комнат был обнаружен погибший пожилой мужчина 1928 года рождения, медикам оставалось лишь констатировать его гибель. Судя по возрасту мужчины он мог иметь статус «ребенок войны», а также быть ветераном труда, однако официальной информации об этом нет.
Причины пожара еще предстоит выяснить следственно-оперативной группе и дознавателю МЧС.