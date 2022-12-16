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В Башкирии хозяйке пса, от чьего укуса у ребенка отказала рука, дали штраф 40 тысяч

Сегодня, 11:04
Фото: 1MI
По словам матери ребенка хозяйка животного даже не извинилась за содеянное собакой.

В августе 2022 года в Бирском районе Башкирии произошло нападение собаки на 12-летнюю девочку. На улице на ребенка напала собака, ни намордника, ни привязи на ней не было. Животное укусило девочку дважды, в правое и в левое предплечье, а правая рука после произошедшего у нее перестала работать, и девочке помимо основ потребовалась реабилитация.

По словам матери, которые публикуют на сайте Бирского межрайонного суда, хозяйка собаки никак не отреагировала на случившееся и не извинилась, сама же в момент укуса она находилась дома. Мать ребенка изначально обратилась к хозяйке собаки с требованием возместить причиненный семье ущерб, однако ответа от нее не последовало. Хозяйку собаки лишь признали виновной в совершении административного правонарушения по ненадлежащему содержанию животного и назначили штраф в 5 тысяч рублей.

Что касается компенсации морального вреда, которой женщина пыталась добиться в суде, то ее она все-таки получила, но  в размере пятой части от желаемой суммы. Женщина сообщала, что на покрытие расходов по лечению и реабилитации ребенка ей нужно 200 тысяч рублей, хозяйка собаки однако ввиду своего финансового положения попросила снизить сумму компенсации и суд к ней прислушался, постановив, что выплатить нужно 40 тысяч рублей, ссылаясь на «требования разумности и справедливости». 

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#Ирина Деревянчук#Общество
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