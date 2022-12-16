В Башкирии хозяйке пса, от чьего укуса у ребенка отказала рука, дали штраф 40 тысяч

В августе 2022 года в Бирском районе Башкирии произошло нападение собаки на 12-летнюю девочку. На улице на ребенка напала собака, ни намордника, ни привязи на ней не было. Животное укусило девочку дважды, в правое и в левое предплечье, а правая рука после произошедшего у нее перестала работать, и девочке помимо основ потребовалась реабилитация.
По словам матери, которые публикуют на сайте Бирского межрайонного суда, хозяйка собаки никак не отреагировала на случившееся и не извинилась, сама же в момент укуса она находилась дома. Мать ребенка изначально обратилась к хозяйке собаки с требованием возместить причиненный семье ущерб, однако ответа от нее не последовало. Хозяйку собаки лишь признали виновной в совершении административного правонарушения по ненадлежащему содержанию животного и назначили штраф в 5 тысяч рублей.
Что касается компенсации морального вреда, которой женщина пыталась добиться в суде, то ее она все-таки получила, но в размере пятой части от желаемой суммы. Женщина сообщала, что на покрытие расходов по лечению и реабилитации ребенка ей нужно 200 тысяч рублей, хозяйка собаки однако ввиду своего финансового положения попросила снизить сумму компенсации и суд к ней прислушался, постановив, что выплатить нужно 40 тысяч рублей, ссылаясь на «требования разумности и справедливости».