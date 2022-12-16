В Башкирии хозяйке пса, от чьего укуса у ребенка отказала рука, дали штраф 40 тысяч

Что касается компенсации морального вреда, которой женщина пыталась добиться в суде, то ее она все-таки получила, но в размере пятой части от желаемой суммы. Женщина сообщала, что на покрытие расходов по лечению и реабилитации ребенка ей нужно 200 тысяч рублей, хозяйка собаки однако ввиду своего финансового положения попросила снизить сумму компенсации и суд к ней прислушался, постановив, что выплатить нужно 40 тысяч рублей, ссылаясь на «требования разумности и справедливости».