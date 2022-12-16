В Башкирии благоустроили почти 130 общественных территорий

Так, в селе Верхние Киги обустроили центральную пешеходную улицу, прилегающую к благоустроенной в прошлом году центральной площади. Молодежная аллея, благоустроенная по нацпроекту, расположена по улице Советской. Также в этом году была благоустроена набережная пруда в селе Зилаир. По проекту подрядчик полностью обустроил площадку пирса, установил скамейки, две беседки со столом и стульями, раздевалку, шезлонги и другие объекты. Берег, где располагается набережная, пользуется популярностью среди жителей села.