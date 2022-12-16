В Башкирии благоустроили почти 130 общественных территорий

— В Башкортостане в текущем году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» благоустроили 126 общественных территорий. В частности, в этом году благоустроены 45 парков и скверов, 17 набережных, 7 площадей, 15 пешеходных зон и аллей, а также других общественных территорий, — говорится в сообщении профильного республиканского министерства.
Так, в селе Верхние Киги обустроили центральную пешеходную улицу, прилегающую к благоустроенной в прошлом году центральной площади. Молодежная аллея, благоустроенная по нацпроекту, расположена по улице Советской. Также в этом году была благоустроена набережная пруда в селе Зилаир. По проекту подрядчик полностью обустроил площадку пирса, установил скамейки, две беседки со столом и стульями, раздевалку, шезлонги и другие объекты. Берег, где располагается набережная, пользуется популярностью среди жителей села.
Одна из ключевых задач нацпроекта «Жилье и городская среда» — повышение комфорта городской среды. Нацпроект предусматривает активное вовлечение граждан в решение вопросов по благоустройству своих городов. Кроме того, основной целевой показатель нацпроекта — обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно. Нацпроекты стартовали в 2019 году.