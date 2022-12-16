Уфимка попала в больницу с отравлением неизвестным веществом, дом проверяют газовики

Напомним, происшествия с газом в последнее время в Башкирии фиксировались дважды. Первый случай в осенне-зимнем сезоне произошел в городе Октябрьский, там 23 ноября угарным газом отравилась многодетная семья, все ее члены были госпитализированы, но к сожалению по прошествии нескольких недель один из детей, 12-летний мальчик скончался в больнице. Второй случай произошел в том же городе 11 декабря, пострадала семья из четырех человек с ребенком, мама находилась в тяжелом состоянии.