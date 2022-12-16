Уфимка попала в больницу с отравлением неизвестным веществом, дом проверяют газовики

В Управлении гражданской защиты города Уфы сообщили о том, что жительница Демского района получила отравление неизвестным веществом, в связи с чем проходит обследование в больнице. Произошел инцидент в Демском районе, находилась пострадавшая у себя дома по адресу улица Таллинская, 23.
Известно, что на место прибыла аварийная бригада газовой службы, а также работники УГЗ и представители управляющей компании, обслуживающей данный дом. Причину инцидента еще предстоит установить.
Напомним, происшествия с газом в последнее время в Башкирии фиксировались дважды. Первый случай в осенне-зимнем сезоне произошел в городе Октябрьский, там 23 ноября угарным газом отравилась многодетная семья, все ее члены были госпитализированы, но к сожалению по прошествии нескольких недель один из детей, 12-летний мальчик скончался в больнице. Второй случай произошел в том же городе 11 декабря, пострадала семья из четырех человек с ребенком, мама находилась в тяжелом состоянии.