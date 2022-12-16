Трудности с записью к врачу, скандалы с елками и карантин в школах Башкирии

Сегодня в Кармаскалинском межрайонном суде состоялось очередное — последнее — заседание по делу о беспорядках в райцентре. Перед судом по обвинению в незаконном хранении оружия и покушении на нарушение общественного порядка с применением оружия предстали трое местных жителей — Ильнур Кинисаров, Рустам Аманов и Раиль Абкадиров. Четвертый обвиняемый — Марат Шарафутдинов — в настоящее время находится на принудительном психиатрическом излечении. Уголовные дела были возбуждены после событий ноября 2020 года, когда в Кармаскалах произошли массовые задержания. Подробнее о конфликте Mkset рассказывал здесь.
Власти Уфы утвердили проект застройки квартала, ограниченном улицами Гоголя, Красина, Карла Маркса и Чернышевского. Предполагается, что по улице Чернышевского, где на данный момент находятся деревянные дома с № 63/2 и до № 67, будет построен девятиэтажный дом. Далее, будет возведено двухэтажное «общественное здание с подземным паркингом» вместо уже существующей деревянной постройки по адресу улица Карла Маркса, 51. В документе подчеркивается, что существующая застройка квартала, кроме ветхих деревянных зданий, хоз. построек и гараже, будет сохранена.
Иск о взыскании с Фонда социальных целевых программ заявило АО «ЮТэйр — Вертолетные услуги». Заявление поступило в Арбитражный суд Тюменской области 12 декабря, дата его рассмотрения пока не назначена. Сумма иска составляет 72,3 млн рублей, следует из материалов картотеки дел суда. Дело касается исполнения договорных обязательств, другие детали иска пока не раскрываются. К разбирательству в качестве третьего лица привлечено казенное учреждение «Транспортное управление» Башкирии — из этого факта можно сделать вывод, что фактическим заказчиком услуг выступало республиканское ведомство, а фонд лишь оплачивал их.
Сегодня стало известно и о том, что суд в Уфе посадил замглаву Минтранса Виктора Жулькова на прожиточный минимум. Перед этим суд же снял чиновника с занимаемой должности, правда временно. так что теперь замминистра которому не так давно отменили и домашний арест будет ежемесячно получать от государства довольствие в размере регулярно (в том числе и после наступления Нового года) увеличивающегося прожиточного минимума.
А еще сегодняшний день оказался богат «санкционными» новостями, то есть известиями о санкциях. Радий Хабиров стал одним из 25 руководителей регионов России, которые вошли в санкционные списки США. А премьер-министр Башкирии Андрей Назаров заявил о том, что Башкирия может обратится в Европардамент с предложением по поводу санкций.
Жители закрытого города Башкирии шокированы главной новогодней елкой. В закрытом городе Межгорье, однако появившуюся на главной площади города елку назвать красавицей у горожан язык не повернулся. Однако слова у комментаторов нашлись, в частности, предположения о том, что эта елка могла остаться с прошлого года. В администрации ЗАТО Межгорье Mkset пояснили, что 13 декабря 2022 года в 14:00 подрядчик на Центральную площадь в микрорайоне Юго-западный ЗАТО Межгорье привез и установил новогоднюю ель. Меж тем жители Демского района Уфы раскритиковали убранство елки, установленную ранее на одной из площадей. В частности внимание граждан привлекли необычного вида цветы, которыми в этом году украсили символ праздника. По их мнению, из-за этих украшений елка стала напоминать нечто сродни цветущему кактусу.
Глава Башкирии рассказал о строительстве межвузовского кампуса в Уфе. Власти Башкирии завершили подготовительный этап для начала строительства межвузовского кампуса Евразийского НОЦ в Уфе. Как сообщил в своих социальных сетях Радий Хабиров, кампус будет строиться на условиях концессии с компанией «Эталон». Кроме того, на строительство объекта также в бюджете РФ заложено 11,7 миллиардов рублей. Так, строительство кампуса будет разделено на два этапа: первый — декабрь 2023 года, когда планируется сдать IQ-парк, а второй — к 2026 году.
В Башкирии возбудили уголовное дело из-за закупки пиксельных елок на 115 млн рублей. Обвинение предъявлено экс-директору хозяйственного управления обвиняют в превышении должностных полномочий при заключения контракта на установку пиксельных елок.
В трех школах Уфы введен частичный карантин на фоне обострения ситуации с заболеваемостью ОРВИ. На карантин отправились ученики четырех классов из разных общеобразовательных учреждений Орджоникидзевского района. Отметим, что неделей ранее карантин ввели в 60 классах.
В Уфе задержали подозреваемого в развратных действиях в отношении несовершеннолетней. В полицию обратилась мать девочки. По её словам, за её дочерью в подъезд, а позднее в лифт проследовал неизвестный мужчина. Оказавшись наедине с девочкой и осуществил свой злой умысел. Злоумышленника удалось задержать — им оказался 29-летний ранее судимый уроженец Челябинской области.
Жители республики жалуются на трудности при записи к врачу. Как сообщил глава республики Радий Хабиров двумя неделями ранее, суммарно было зарегистрировано порядка девяти тысяч жалоб со стороны граждан. В Минздраве республики отреагировали на критику, увеличив штат и продлив время работы колл-центров для записи к специалистам. Однако граждане продолжают делиться своим недовольством по данной ситуации. О наиболее распространенных жалобах Mkset рассказывал здесь.
12 декабря начался с новости о смерти жителя Белорецка прямо на улице города. Произошла трагедия еще 9 декабря, в тот день в Белорецке стоял мороз — 24 градуса. Мужчине стало плохо со здоровьем, как он выразился «у него схватило сердце». Неравнодушные прохожие вызвали мужчине скорую помощь, однако по карета ехала мужчина скончался на руках у очевидцев, инцидент заинтересовал прокуратуру Башкирии, которая проверит страшное происшествие. Прокомментировал происшествие и минздрав Башкирии.
Недалеко от медицины, а точнее непосредственно в ней и следующая важная новость. Две предшествующие оперативки в правительстве Башкирии Радий Хабиров выражал недовольство работой министерства здравоохранения. Глава был крайне недоволен большим количество жалоб на сложности с записью к врачу и делал замечания министру здравоохранения. Минздрав критику воспринял и меры принял. Какие именно — читайте здесь.
В 2022 году Уфа в этом году из-за настроения жителей останется без салюта, а шесть муниципалитетов республики не увидят даже горок для катания в новогодних городках. Но не все так печально как может показаться, в Уфе сегодня раньше времени включили новогоднюю иллюминацию, а значит праздничному настроению быть.