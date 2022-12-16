Трудности с записью к врачу, скандалы с елками и карантин в школах Башкирии

Сегодня в Кармаскалинском межрайонном суде состоялось очередное — последнее — заседание по делу о беспорядках в райцентре. Перед судом по обвинению в незаконном хранении оружия и покушении на нарушение общественного порядка с применением оружия предстали трое местных жителей — Ильнур Кинисаров, Рустам Аманов и Раиль Абкадиров. Четвертый обвиняемый — Марат Шарафутдинов — в настоящее время находится на принудительном психиатрическом излечении. Уголовные дела были возбуждены после событий ноября 2020 года, когда в Кармаскалах произошли массовые задержания. Подробнее о конфликте Mkset рассказывал здесь.

Власти Уфы утвердили проект застройки квартала, ограниченном улицами Гоголя, Красина, Карла Маркса и Чернышевского. Предполагается, что по улице Чернышевского, где на данный момент находятся деревянные дома с № 63/2 и до № 67, будет построен девятиэтажный дом. Далее, будет возведено двухэтажное «общественное здание с подземным паркингом» вместо уже существующей деревянной постройки по адресу улица Карла Маркса, 51. В документе подчеркивается, что существующая застройка квартала, кроме ветхих деревянных зданий, хоз. построек и гараже, будет сохранена.

Иск о взыскании с Фонда социальных целевых программ заявило АО «ЮТэйр — Вертолетные услуги». Заявление поступило в Арбитражный суд Тюменской области 12 декабря, дата его рассмотрения пока не назначена. Сумма иска составляет 72,3 млн рублей, следует из материалов картотеки дел суда. Дело касается исполнения договорных обязательств, другие детали иска пока не раскрываются. К разбирательству в качестве третьего лица привлечено казенное учреждение «Транспортное управление» Башкирии — из этого факта можно сделать вывод, что фактическим заказчиком услуг выступало республиканское ведомство, а фонд лишь оплачивал их.

Сегодня стало известно и о том, что суд в Уфе посадил замглаву Минтранса Виктора Жулькова на прожиточный минимум. Перед этим суд же снял чиновника с занимаемой должности, правда временно. так что теперь замминистра которому не так давно отменили и домашний арест будет ежемесячно получать от государства довольствие в размере регулярно (в том числе и после наступления Нового года) увеличивающегося прожиточного минимума.