ТПП РБ заключила соглашение с Газпромбанком

— Сегодня нет ни одной региональной площадки, которая позволяет размещать процедуры среди СМСП заказчикам, работающим в рамках № 223-ФЗ, а также государственным заказчикам в рамках № 44-ФЗ. Интеграция позволит работать таким заказчикам в рамках «одного окна» на площадке ЕТП ТПП, — отметил президент ТПП РБ Тимур Хакимов.