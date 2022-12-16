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ТПП РБ заключила соглашение с Газпромбанком

Сегодня, 11:32
Фото: ТПП РБ
Соглашение o сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой РБ и Электронной торговой площадкой Газпромбанка (ЭТП ГПБ) подписано на полях Международной недели бизнеса в Уфе.

Стороны будут создавать условия для развития предпринимательства, а также взаимодействовать по совершенствованию инструментов торговых площадок для поддержки субъектов малого и среднего бизнеса в сфере закупочной деятельности.

— Сегодня нет ни одной региональной площадки, которая позволяет размещать процедуры среди СМСП заказчикам, работающим в рамках № 223-ФЗ, а также государственным заказчикам в рамках № 44-ФЗ. Интеграция позволит работать таким заказчикам в рамках «одного окна» на площадке ЕТП ТПП, — отметил президент ТПП РБ Тимур Хакимов.

Руководитель направления по работе с корпоративными клиентами и госкорпорациями ЭТП ГПБ Александр Гаврилов подчеркнул, что основная задача — интеграция информационных систем ЭТП Газпромбанка и торговой площадки ТПП (ЕТП ТПП) по направлениям государственных и коммерческих торгов, а также сервисов импортозамещения.

— В конечном итоге это дает возможность пользователям ЕТП ТПП использовать функционал двух площадок. Это существенное преимущество над всеми альтернативными решениями, существующими на рынке электронных торговых систем на территории РБ, — отметил Гаврилов.

Напомним, единая торговая площадка ТПП была запущена в 2021 году в форме универсальной единой платформы, которая направлена на автоматизацию торгово-закупочной деятельности государственных заказчиков, крупных коммерческих корпораций, субъектов МСП. С учетом новых санкционных вызовов на базе Единой торговой площадки ТПП запущен сервис по импортозамещению, доступный всем пользователям на территории РФ.

ЭТП ГПБ — дочернее предприятие Газпромбанка (Банк ГПБ (АО), проводит торги для государственных заказчиков, компаний с госучастием и коммерческих заказчиков. Согласно отчету Минфина о результатах мониторинга закупок, ЭТП ГПБ входит в тройку крупнейших торговых площадок по объему торгов в рамках Федерального закона № 223-ФЗ.

#Андрей Королев#Башкортостан#Новости#Экономика
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