Сбербанк с 27 декабря прекратит прием заявок на ипотеку со ставкой менее 3%

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина осенью говорила, что ипотечные ставки от банков, близкие к нулю, — так называемые ипотеки от застройщиков — это маркетинговая акция и вводят заемщиков в заблуждение, поэтому Банк России будет принимать меры. Она отмечала, что застройщики, предлагая нулевую ипотеку, завышают стоимость квартир на 20-30%, и часто переплата из-за этого оказывается даже больше, чем снижение процентов по кредиту.