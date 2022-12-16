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Сбербанк с 27 декабря прекратит прием заявок на ипотеку со ставкой менее 3%

Сегодня, 08:37
Фото: 1MI
Сбербанк с 27 декабря прекратит прием заявок на ипотеку с субсидированием от застройщика с итоговой ставкой менее 3%, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя правления Сбербанка Анатолия Попова.

— Следуя позиции регулятора о кредитах с околонулевой процентной ставкой на ипотеку, с 27 декабря 2022 года «Сбер» прекращает прием заявок с субсидированием от застройщика с итоговой ставкой менее 3%, — сказал он.

Попов подчеркнул, что банк поддерживает требование регулятора, так как далеко не всегда покупатели понимают условия и механизм действия таких субсидированных программ.

— Такая ипотека несет риски и для заемщика, и для банков, которые получают в залог актив по завышенной цене, — подчеркнул Попов.

При этом одобренные до 26 декабря включительно заявки будут выдаваться на прежних условиях, если застройщик направил в банк гарантийное письмо по ней до 25 декабря. Если субсидия не была направлена в указанный срок, то банк переводит заявку на стандартные условия без субсидии, пояснил зампред правления Сбербанка.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина осенью говорила, что ипотечные ставки от банков, близкие к нулю, — так называемые ипотеки от застройщиков — это маркетинговая акция и вводят заемщиков в заблуждение, поэтому Банк России будет принимать меры. Она отмечала, что застройщики, предлагая нулевую ипотеку, завышают стоимость квартир на 20-30%, и часто переплата из-за этого оказывается даже больше, чем снижение процентов по кредиту.

#Андрей Королев
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