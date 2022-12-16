С Фонда целевых программ Башкирии требуют еще 72 млн — вероятно, за полеты чиновников

«ЮТэйр-Вертолетные услуги» занимается организацией перелетов на вертолетах и самолетах по заказам различных ведомств (медицина катастроф, противопожарные служба и т. д.) регионов России, в которых есть труднодоступные районы. Компания перевозит вахтовиков, а также официальных лиц субъектов России (например, правительства Хабаровского края, аппарата губернатора Югры, администрации губернатора Пермского края и управделами правительства Тюменской области). В числе ее контрагентов есть и Минтранс Башкирии. С февраля 2019 по январь 2021 года «ЮТэйр — Вертолетные услуги» заключили с республиканским ведомством восемь контрактов на почти 44 млн рублей — на услуги по организации перелетов на вертолете и самолете. Три контракта завершены, три исполняются, еще два самых свежих общей стоимостью 6 млн рублей расторгнуты по соглашению сторон.