С Фонда целевых программ Башкирии требуют еще 72 млн — вероятно, за полеты чиновников

Иск о взыскании с Фонда социальных целевых программ заявило АО «ЮТэйр — Вертолетные услуги». Заявление поступило в Арбитражный суд Тюменской области 12 декабря, дата его рассмотрения пока не назначена. Сумма иска составляет 72,3 млн рублей, следует из материалов картотеки дел суда. Дело касается исполнения договорных обязательств, другие детали иска пока не раскрываются.
К разбирательству в качестве третьего лица привлечено казенное учреждение «Транспортное управление» Башкирии — из этого факта можно сделать вывод, что фактическим заказчиком услуг выступало республиканское ведомство, а фонд лишь оплачивал их.
Как сообщал Mkset, ранее в том же суде рассмотрели аналогичный иск компании к Фонду. Истец взыскивал 198,8 млн рублей, судья удовлетворил требования частично. Согласно решению арбитража Фонд должен выплатить акционерному обществу «ЮТэйр — Вертолетные услуги» почти 178 млн рублей. Надо отметить, что рассмотрение этого дела долго откладывали — ответчик обещал, что спор будет урегулирован в досудебном порядке.
«ЮТэйр-Вертолетные услуги» занимается организацией перелетов на вертолетах и самолетах по заказам различных ведомств (медицина катастроф, противопожарные служба и т. д.) регионов России, в которых есть труднодоступные районы. Компания перевозит вахтовиков, а также официальных лиц субъектов России (например, правительства Хабаровского края, аппарата губернатора Югры, администрации губернатора Пермского края и управделами правительства Тюменской области). В числе ее контрагентов есть и Минтранс Башкирии. С февраля 2019 по январь 2021 года «ЮТэйр — Вертолетные услуги» заключили с республиканским ведомством восемь контрактов на почти 44 млн рублей — на услуги по организации перелетов на вертолете и самолете. Три контракта завершены, три исполняются, еще два самых свежих общей стоимостью 6 млн рублей расторгнуты по соглашению сторон.
В собственности Башкирии два вертолета, которые могли бы обслуживать «ЮТэйр — Вертолетные услуги». Первый из них, борт RA-24190 с салоном vip-класса, был приобретен для главы Башкирии в лизинг у Казанского вертолетного завода. Контракт на сумму 430 млн рублей заключили в июне 2019 года. Покупателем воздушного судна выступило подконтрольное республиканскому Минземимуществу АО «Региональный фонд». На вертолете в 2020 году в Уфу привезли «Золотую Звезду» Героя России генерал-майора Минигали Шаймуратова, на нем в августе 2021 года Радий Хабиров вылетал Хайбуллинский район, где тогда произошли серьезные природные пожары.
В марте этого года в Сибай, на открытие ковидного госпиталя, на вертолете возили председателя думского комитета по охране здоровья Дмитрия Хубезова. Его сопровождали глава региона Радий Хабиров, глава его администрации Максим Забелин и премьер-министр правительства Андрей Назаров.
А 7 июля это воздушное судно заметили в аэропорту Ижевска. В этот день в Удмуртии проходил Совет ПФО, и Радий Хабиров в нем участвовал.
Как следует из открытых данных, именно это воздушное судно находится в управлении «ЮТэйр — Вертолетные услуги».
Второй вертолет с бортовым номером RA-31028 закупался для Госкомитета по ЧС Башкирии. Вероятно, что его полеты Фонд не оплачивал, поскольку воздушное судно числится за МЧС России.
Конкурсные процедуры для выбора эксплуатанта (организации, которая выполняет полеты и обслуживает вертолет) не объявляли. То есть сами полеты есть — это факт. Но за чей счет они оплачиваются, неизвестно.
Вероятно, вертолетные услуги для властей на основе каких-то договоренностей должен оплачивать ФСЦП. Но организация деньги не перечислила. В итоге подрядчик предъявил Фонду исковые требования на сотни миллиардов.
Фонд социальных целевых программ работает с 2009 года. По данным системы «Спарк», общество занимается инвестированием, вкладывая средства в уставные капиталы, а также изучает общественное мнение.
Организация аккумулирует пожертвования, поступающие от благотворителей. Фонд «наладил плодотворное сотрудничество» с крупнейших компаниями, в числе которых АНК «Башнефть», ООО «УГМК-Холдинг», ОАО «Интер РАО ЕЭС», ОАО «АК «Транснефть» и ПАО «Сибур», сообщается на его официальном сайте. На интернет-ресурсе также отмечается, что акционерное общество финансирует социальные некоммерческие проекты: строит и ремонтирует больницы, школы, детские сады и другие социальные объекты, проводит благотворительные акции. Однако информация об этой стороне деятельности фонда в последние годы не публикуется — последняя новость в одно предложение о том, что общество будет оказывать адресную помощь — датирована 2014 годом.
Между тем из пояснительной записки к бухгалтерскому учете за 2021 год следует, что ФСЦП перечислил по девяти договорам пожертвования 86,7 млн рублей «Институту развития городов и сел Башкортостана», связанным с экс-замруководителя Главархитектуры Уфы Ольгой Сарапуловой.
Еще 53,9 тыс. рублей по договорам пожертвования было перечислено Благотворительному фонду «Иман-Башкортостан».
Более скромные суммы перевели АНО «Центр стратегического развития науки, высшего образования и инноваций РБ» и ООО «Центр финансового учета», 24% уставного капитала которого принадлежит ФСЦП.
В 2021 году в Фонд поступило 3,86 млрд рублей добровольных имущественных взносов и пожертвований. Расходы на социальную и благотворительную помощь составили 4,47 млрд. Траты на содержание аппарата управления превысили 17 млн рублей.
Экономист Всеволод Спивак отмечает, что подобные организации достаточно часто используются властями для финансирования тех или иных проектов и закупок.
«В той или иной форме различные фонды или „корпорации“ существуют как во многих регионах, так и на федеральном уровне. Будем честны, выполнение всех законных процедур работы с бюджетными средствами сильно ограничивает оперативность и потенциальное качество принимаемых решений. Но, одновременно, учитывая непрозрачностью этих фондов, это может быть и источником коррупции», — прокомментировал он.