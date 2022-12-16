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«Ростелеком» поделился опытом промышленной цифровизации с бизнес-сообществом Башкирии

Сегодня, 10:24
Фото: Ростелеком
«Ростелеком» представил решения для цифровой трансформации предприятий на форуме «Международная неделя бизнеса» в Уфе.

Эксперты национального провайдера рассказали гостям, как внедрение новых технологий отражается на производительности и способствует получению прибыли.

«Ростелеком» предложил комплексный подход к цифровизации промышленных предприятий. Речь идет об оценке готовности компаний к технологичным изменениям, разработке стратегии и возможностям интеграции ИТ-решений в существующие бизнес-процессы.

— Цифровизация для производств — это способ изменить существующую модель бизнеса на более эффективную, сократив операционные и эксплуатационные затраты. Технологии помогают лучше понимать предпочтения клиентов, контролировать работу сотрудников и качество сервиса, повышая конкурентоспособность предприятий. «Ростелеком» выступает надежным партнером по трансформации бизнеса: привлекает опытных экспертов, предоставляет сети связи нового поколения, центры обработки и хранения данных, онлайн-платформы, сервисы киберзащиты, — отметил генеральный директор ПАО «Башинформсвязь» группы компаний «Ростелеком» Сергей Нищев.

Фото: Ростелеком

— «Ростелеком» предлагает решения для автоматизации инженерных систем, производственных и бизнес-процессов, онлайн-платформы для сельскохозяйственных компаний, умные решения для промышленной безопасности.  Вложения в трансформацию бизнеса окупаются от шести месяцев до трех лет, — прокомментировал директор проектов департамента по работе с крупными корпоративными клиентами ПАО «Ростелеком» Андрей Походня.

Предприятия Республики Башкортостан и других регионов Поволжья могут получить комплексную поддержку «Ростелекома» на всех этапах цифровизации. Специалисты уфимского проектного офиса подберут программы цифровизации для организаций различных отраслей экономики: АПК, нефтегазовой и горнодобывающей промышленности, энергетики и ЖКХ, ретейла и сферы услуг.

ПАО БАШИНФОРМСВЯЗЬ

#Общество#Новости#Андрей Королев
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