«Ростелеком» поделился опытом промышленной цифровизации с бизнес-сообществом Башкирии

— «Ростелеком» предлагает решения для автоматизации инженерных систем, производственных и бизнес-процессов, онлайн-платформы для сельскохозяйственных компаний, умные решения для промышленной безопасности. Вложения в трансформацию бизнеса окупаются от шести месяцев до трех лет, — прокомментировал директор проектов департамента по работе с крупными корпоративными клиентами ПАО «Ростелеком» Андрей Походня.