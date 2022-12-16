Россия выделила еще 6,7 млрд рублей на строительство Восточного выезда Уфы

На Международной неделе бизнеса в Уфе, которая проходит с 14 по 16 декабря стало известно о том, что республика получила дополнительное финансирование на строительство масштабнейшей в ПФО стройки – Восточного выезда Уфы. Из федерального бюджета на реализацию проекта направили 6,7 миллиардов рублей.
Премьер-министр Башкирии сообщил не только о поступлении финансирования, но и о том, что сегодня нет факторов, которые могли бы повлиять на сроки завершения работ, а именно замедлить их, мало того строительство ведется с существенным опережением изначально заявленных сроков.
Судя по данным РБК Уфа, удалось также снизить и общую стоимость реализации проекта, так после внесения изменений в концессионное соглашение стоимость его сократилась с 73 млрд до 43 млрд рублей – на 30 млрд рублей.