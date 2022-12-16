Россия выделила еще 6,7 млрд рублей на строительство Восточного выезда Уфы

Премьер-министр Башкирии сообщил не только о поступлении финансирования, но и о том, что сегодня нет факторов, которые могли бы повлиять на сроки завершения работ, а именно замедлить их, мало того строительство ведется с существенным опережением изначально заявленных сроков.