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Путин: Кабмин должен разработать меры для повышения рождаемости в РФ

16 декабря 15:54
Российский лидер Владимир Путин дал правительству поручение заняться подготовкой мер, направленных на рост рождаемости и увеличение продолжительности жизни жителей России.

Президент сделал соответствующее заявление в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Он сообщил, что государству удалось справиться с последствиями пандемии коронавируса — уровень смертности в стране снизился, но рождаемость также продемонстрировала резкое снижение. Путин обратился к правительству с просьбой о подготовке в начале 2023 года комплекса специальных мер для преодоления данной ситуации. Об этом информирует Russian.rt.com.

В мае сообщалось о том, что, по словам Татьяны Голиковой, вице-премьера РФ, темпы снижения рождаемости в Российской Федерации замедлились.

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