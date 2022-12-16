Путин: Кабмин должен разработать меры для повышения рождаемости в РФ

Президент сделал соответствующее заявление в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Он сообщил, что государству удалось справиться с последствиями пандемии коронавируса — уровень смертности в стране снизился, но рождаемость также продемонстрировала резкое снижение. Путин обратился к правительству с просьбой о подготовке в начале 2023 года комплекса специальных мер для преодоления данной ситуации. Об этом информирует Russian.rt.com.
В мае сообщалось о том, что, по словам Татьяны Голиковой, вице-премьера РФ, темпы снижения рождаемости в Российской Федерации замедлились.