Песков: о выводе войск ВС РФ с украинской территории речи не идет

Представитель Кремля считает, что украинским властям следует учитывать сложившиеся реалии, поскольку без этого невозможно пересмотреть ситуацию и продвинуться вперед в ее решении.
«Об этом не может быть и речи», — заявил дипломат в ответ на вопрос, будут ли выведены войска ВС РФ с украинской территории до конца этого года. Об этом пишет Russian.rt.com.
Кроме того, он дал комментарии относительно заявления Владимира Зеленского, главы Украины, «о трёх шагах к миру на Украине». Песков уверен, что такие меры провоцируют продолжение боевых действий.
Известно, что глава Чечни Рамзан Кадыров ранее рассказал о планомерном оттеснении фронтовой линии войсками РФ на территорию противника в зоне проведения СВО.