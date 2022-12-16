mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Песков: о выводе войск ВС РФ с украинской территории речи не идет

Сегодня, 18:10
По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря лидера РФ, о выводе войск ВС РФ с украинской территории до конца 2022 года речи нет.

Представитель Кремля считает, что украинским властям следует учитывать сложившиеся реалии, поскольку без этого невозможно пересмотреть ситуацию и продвинуться вперед в ее решении.

«Об этом не может быть и речи», — заявил дипломат в ответ на вопрос, будут ли выведены войска ВС РФ с украинской территории до конца этого года. Об этом пишет Russian.rt.com.

Кроме того, он дал комментарии относительно заявления Владимира Зеленского, главы Украины, «о трёх шагах к миру на Украине». Песков уверен, что такие меры провоцируют продолжение боевых действий.

Известно, что глава Чечни Рамзан Кадыров ранее рассказал о планомерном оттеснении фронтовой линии войсками РФ на территорию противника в зоне проведения СВО.

Подпишитесь
С Фонда целевых программ Башкирии требуют еще 72 млн — вероятно, за полеты чиновников
Сегодня, 08:40
«Кармаскалинская четверка» выступила с последним словом в суде
Сегодня, 13:43
Уфимка заявила, что «невозможные» очереди в поликлиниках под силу только Хабирову
Сегодня, 09:09
Во сколько жителям Башкирии обойдется Новый год-2023 в Сочи
Сегодня, 06:18
Какая погода ждет жителей Башкирии в эти выходные
Сегодня, 09:27
ЖК «Тау Хаус» открыл продажу последних квартир первой очереди
12 декабря 04:38