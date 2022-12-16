На путепроводе под Уфой начнут монтаж пролетов над железной дорогой

Напомним, одной из целей национального проекта «Безопасные качественные дороги» является доведение в крупнейших городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяжённости до 85 процентов. Проект запущен в 2019 году. Первоначально он должен был завершиться в конце 2024 года. Затем его продлили еще на шесть лет — до 2030-го.