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На путепроводе под Уфой начнут монтаж пролетов над железной дорогой

16 декабря 08:36
Фото: 1MI
На Нагаевском путепроводе вблизи Зинино выполнен монтаж половины пролетных строений, сообщает пресс-служба правительства республики.

Строители выполнили монтаж 18 из 36 балок пролетных строений, продолжается строительство подпорной стенки на опоре № 1, завершают вынос коммуникаций РЖД. Впереди начало работ по монтажу пролетов над самой железной дорогой.

— Работы предполагают полное отключение контактной сети по мере предоставления «окон» РЖД. Планируем завершить их до конца года, — отметил заместитель начальника управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы Евгений Кулешов.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства республики Александра Клебанова, путепровод возводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На его строительство выделено финансирование из федерального, республиканского и городского бюджетов в размере 1,3 млрд руб.

Путепровод вблизи населенного пункта Зинино позволит нескольким десяткам тысяч жителей избавиться от длительного ожидания проезда на пересечении с железнодорожным перегоном «Иглино — Дема» на 21 км. Трехпролетный путепровод рассчитан на четыре полосы движения. Протяженность его составит 106 метров. Завершить строительство планируется в следующем году. После открытия нового путепровода действующий переезд предполагается закрыть.

Напомним, одной из целей национального проекта «Безопасные качественные дороги» является доведение в крупнейших городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяжённости до 85 процентов. Проект запущен в 2019 году. Первоначально он должен был завершиться в конце 2024 года. Затем его продлили еще на шесть лет — до 2030-го.

 

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан#Касается каждого
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