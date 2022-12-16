Минцифры РФ подготовило инициативу о взысканиях до 3% от оборота за утечку данных

Министр заявил, что в Минцифры уже подготовили документ о назначении оборотных штрафных взысканий. Суммы штрафов будут немалыми, на данный момент предлагается размер взыскания, достигающий 3% от оборота, если компания некачественно осуществляет защиту данных. Об этом сообщает Russian.rt.com.