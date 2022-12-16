Минцифры РФ подготовило инициативу о взысканиях до 3% от оборота за утечку данных

Информацией поделилось РИА Новости, ссылаясь на заявление Максута Шадаева, главы ведомства.
Министр заявил, что в Минцифры уже подготовили документ о назначении оборотных штрафных взысканий. Суммы штрафов будут немалыми, на данный момент предлагается размер взыскания, достигающий 3% от оборота, если компания некачественно осуществляет защиту данных. Об этом сообщает Russian.rt.com.
Шадаев рассказал, что сейчас инициатива обсуждается с представителями сферы IT.
Известно, что лидер России Владимир Путин во время проведения встречи с членами СПЧ отметил возможность ужесточения ответственности за утечку личных данных.
Ранее в Роскомнадзоре объяснили, как можно заподозрить намерения владельцев сайта выманить личную информацию пользователя. В ведомстве отметили, что активность этой категории преступников значительно возрастает в дни крупных распродаж.