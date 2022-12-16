«Кармаскалинская четверка» выступила с последним словом в суде

Сегодня в Кармаскалинском межрайонном суде состоялось очередное — последнее — заседание по делу о беспорядках в райцентре. Перед судом по обвинению в незаконном хранении оружия и покушении на нарушение общественного порядка с применением оружия предстали трое местных жителей — Ильнур Кинисаров, Рустам Аманов и Раиль Абкадиров. Четвертый обвиняемый — Марат Шарафутдинов — в настоящее время находится на принудительном психиатрическом излечении. Уголовные дела были возбуждены после событий ноября 2020 года, когда в Кармаскалах произошли массовые задержания.
В пятницу, 16 декабря, у здания, где должно было прозвучать последнее слово подсудимых, собрались десятки жителей Башкирии. Выступая в суде, Ильнур Кинисаров попросил суд полностью оправдать его и остальных фигурантов уголовного дела. По его мнению, правоохранительные органы преследуют его и друзей по политическим мотивам — как людей, выступавших в защиту гор Куштау и Торатау, высказывавшихся в защиту озера Талкас.
Кинисаров сообщил, что не планировал и не совершал беспорядков. По его словам, в тот день они с друзьями приехали в Кармаскалы поесть плов — блюдо уже было приготовлено, для этого специально зарезали барана. Мужчины были задержаны сотрудниками правоохранительных органов и арестованы. По словам Кинисарова, его и друзей держали в отделе полиции без еды и избивали, уводя на лестничную клетку, где нет видеонаблюдения. Он заявил, что в результате он и его друзья получили травмы, зафиксированные врачами, однако медицинская документация об этом исчезла из материалов дела. Кинисаров также заявил, что все подсудимые уже отбыли административное наказание, в связи с чем в отношении них нельзя возбуждать уголовное дело за те же действия.
Беспорядки в Кармаскалах и последовавшие за ними массовые задержания произошли 7 ноября 2020 года. Одной из сторон конфликта якобы были представители армянской диаспоры в Кармаскалах, им противостояли члены запрещенной экстремистской организации «Башкорт». В тот день они приехали в село, чтобы «разобраться» с оппонентами.
Тогда глава администрации Кармаскалинского района Альфир Сабиров в соцсети сообщил, что в район организованно въехали более 70 человек. По данным муниципального главы, они могли планировать провокации.
«В ходе профилактических мероприятий было задержано 36 человек, основная цель приезда которых заключалась в провоцировании конфликта с предпринимателями армянского происхождения, проживающими в райцентре, по вопросу захвата их бизнеса», — сообщил он.
При этом Сабиров подчеркивал что разногласия не были этническими, а также опроверг распространяемую в соцсетях информацию о пострадавших из-за конфликта местных жителях.
В телеграм-каналах сообщалось, что задержано более 50 человек, были разбиты стекла в автомобилях, а район оцеплен правоохранителями.
По данным другого источника, задержанных было 37. Суд назначил административные аресты на срок от одних до 15 суток 19 из них. Основанием для этого стало неповиновение представителям власти.
Как установил суд, правонарушение было совершено днем 7 ноября 2020 года на пересечении улиц Чехова и Чапаева в Кармаскалах. Прибывшие в райцентр жители Ишимбайского, Чишминского, Абзелиловского, Баймакского, Уфимского, Белорецкого, Бурзянского и Хайбуллинского районов, а также города Сибай «оказали неповиновение сотрудникам полиции, прибывшим для охраны общественного порядка и общественной безопасности».
Спустя несколько месяцев сотрудники УФСБ по Башкирии и Центра противодействия экстремизму республиканского МВД задержали 14 членов запрещенной организации «Башкорт». Подозреваемые были участниками ноябрьского конфликта с представителями армянской диаспоры в селе Кармаскалы, сообщал тогда информированный источник. Официальных комментариев по этому поводу в правоохранительных органах тогда не предоставили.
Верховный суд Башкирии в мае 2020 года запретил деятельность республиканской общественной организации «Башкорт». Она существовала с 2014 года и имела 18 отделений в городах и районах республики. Привлеченные к рассмотрению иска прокуратуры эксперты пришли к выводу, что высказывания членов организации были направлены «на формирование общественного мнения об ущемлении прав лиц башкирской национальности органами государственной власти и местного самоуправления, призывы к выходу Республики Башкортостан из состава Российской Федерации, нарушению прав, свобод и законных интересов лиц небашкирской национальности».