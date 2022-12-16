«Кармаскалинская четверка» выступила с последним словом в суде

Кинисаров сообщил, что не планировал и не совершал беспорядков. По его словам, в тот день они с друзьями приехали в Кармаскалы поесть плов — блюдо уже было приготовлено, для этого специально зарезали барана. Мужчины были задержаны сотрудниками правоохранительных органов и арестованы. По словам Кинисарова, его и друзей держали в отделе полиции без еды и избивали, уводя на лестничную клетку, где нет видеонаблюдения. Он заявил, что в результате он и его друзья получили травмы, зафиксированные врачами, однако медицинская документация об этом исчезла из материалов дела. Кинисаров также заявил, что все подсудимые уже отбыли административное наказание, в связи с чем в отношении них нельзя возбуждать уголовное дело за те же действия.