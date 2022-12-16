Какая погода ждет жителей Башкирии в эти выходные

На Башкирию в ближайшие дни надвигается снежные метели и гололедица. Об этом сообщает Башгидрометцентр.
Сообщается, что уже сегодня, 16 декабря, на территории республики ожидаются небольшие осадки. Температура воздуха днем составит в среднем -7, -12 градусов Цельсия. Ветер юго-восточный, южный умеренный.
В субботу, 17 декабря, синоптики также предсказывают снегопад, в отдельных районах возможна гололедица. Температура воздуха ночью составит -8, -13 градусов, по востоку до -18, днем -3, -8 градусов Цельсия. Ветер юго-восточный, южный умеренный, местами порывистый.
В грядущее воскресенье, 18 декабря, на фоне потепления синоптики прогнозируют мокрый снег, местами до сильного, в отдельных районах поднимется вьюга. Местами также возможно возникновение гололедицы и снежных заносов на дорогах, мокрый снег может налипать на провода и деревья. Температура воздуха ночью составит -5, -10, по юго-востоку до -15, днем 0, -5 градусов.