Какая погода ждет жителей Башкирии в эти выходные

В грядущее воскресенье, 18 декабря, на фоне потепления синоптики прогнозируют мокрый снег, местами до сильного, в отдельных районах поднимется вьюга. Местами также возможно возникновение гололедицы и снежных заносов на дорогах, мокрый снег может налипать на провода и деревья. Температура воздуха ночью составит -5, -10, по юго-востоку до -15, днем 0, -5 градусов.