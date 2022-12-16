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Глава Минсельхоза Патрушев: В РФ собрано свыше 159 млн т зерновых в бункерном весе

16 декабря 15:23
По данным, озвученным министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым, в Российской Федерации уже собрано более 159 млн т зерновых в бункерном весе. Чистый вес собранного зерна составляет порядка 150 млн т.

Глава ведомства рассказал о рекордных объемах зерна, которые удалось собрать, добавив, что показатели урожая картофеля, сахарной свеклы, рапса, сои, овощей и фруктов также превысили прошлогодние объемы.

Об этом информирует Russian.rt.com.

Сергей Вершинин, заместитель главы МИД РФ, 5 декабря рассказал о невыполнении государствами Запада обещаний по доступу на рынки удобрений и продукции сельскохозяйственных предприятий России.

В ноябре российский лидер Владимир Путин выступил с заявлением о готовности России к зерновым поставкам в беднейшие страны даже при условии выхода из продовольственной сделки.

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