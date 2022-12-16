Глава Минсельхоза Патрушев: В РФ собрано свыше 159 млн т зерновых в бункерном весе

Глава ведомства рассказал о рекордных объемах зерна, которые удалось собрать, добавив, что показатели урожая картофеля, сахарной свеклы, рапса, сои, овощей и фруктов также превысили прошлогодние объемы.
Об этом информирует Russian.rt.com.
Сергей Вершинин, заместитель главы МИД РФ, 5 декабря рассказал о невыполнении государствами Запада обещаний по доступу на рынки удобрений и продукции сельскохозяйственных предприятий России.
В ноябре российский лидер Владимир Путин выступил с заявлением о готовности России к зерновым поставкам в беднейшие страны даже при условии выхода из продовольственной сделки.