Экскурсионные маршруты благовещенского завода ОМК высоко оценили эксперты АСИ

Сейчас на предприятии действуют два основных маршрута. Экскурсии знакомят туристов с производством трубопроводной арматуры для нефтегазовых отрасли, с интерактивными экспонатами музея под открытом небом, с историческим наследием и культурными объектами Благовещенска, которые появились при поддержке ОМК. Завод проводит подобные экскурсии и для школьников и студентов, знакомя их в том числе с профессиями металлургической и машиностроительной отраслей.



Эксперты АСИ, посетившие завод с инспекционным туром, высоко оценили работу предприятия с гостями, содержательность маршрутов и их культурно-познавательный потенциал и главное — комплексный, структурированный подход к их организации. Также эксперты предложили свои идеи для дальнейшего развития маршрутов на предприятии.



В проекте по развитию промышленного туризма «Открытая промышленность» благовещенский завод ОМК является частью команды республики Башкортостан. Итогом совместной работы экспертов и башкирских предприятий станет единая стратегия развития промтуризма в республике.



— Туризм способствует комплексному развитию малых городов, улучшает среду за счет развития инфраструктуры и местного малого бизнеса. Благовещенск — небольшой город, но его туристический потенциал велик. Включившись в проект «Открытая промышленность», благовещенский завод ОМК помогает этот потенциал раскрыть, знакомит туристов с новыми маршрутами по России, а школьников и студентов — с рабочими и инженерными профессиями. Этим проектом мы в том числе отвечаем на вопрос молодых специалистов о том, где они могут себя реализовать, — отметил управляющий директор благовещенского завода ОМК Андрей Доценко.