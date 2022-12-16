5293 мобилизованных, их жен и детей в Башкирии получили 20 тысяч рублей к Новому году

Так, по данным, которые в телеэфире озвучила министр труда, семьи и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова, еще вчера, 15 декабря выплата в размере 20 тысяч рублей поступила 5 293 гражданам, самим призванным в рамках частичной мобилизации, их супругам и детям, в том числе и от расторгнутых браков.