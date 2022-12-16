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5293 мобилизованных, их жен и детей в Башкирии получили 20 тысяч рублей к Новому году

Сегодня, 09:09
Фото: 1MI
Деньги на указанных счетах получателей выплаты от республики появились еще вчера, 15 декабря.

В эфире телепрограммы «Честно говоря» на телеканале БСТ сообщили о том, что часть получателей «новогодней» выплаты, о которой глава Башкирии сообщил 5 декабря на оперативном совещании в правительстве региона.

Так, по данным, которые в телеэфире озвучила министр труда, семьи и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова, еще вчера, 15 декабря выплата в размере 20 тысяч рублей поступила 5 293 гражданам, самим призванным в рамках частичной мобилизации, их супругам и детям, в том числе и от расторгнутых браков.

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#Ирина Деревянчук#Общество
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