Вывоз снега из двух резиденций главы Башкирии обойдется бюджету в 820 тысяч

По условиям контракта снег нужно будет не только вывозить., но и утилизировать. Подрядчик должен будет выезжать на объекты по заявкам заказчика, направленными по телефону, факсу или электронной почте. Исполнитель должен будет отреагировать на заявку в течение двух часов с момента ее получения.