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Вывоз снега из двух резиденций главы Башкирии обойдется бюджету в 820 тысяч

Сегодня, 10:55

На вывоз снега с территории двух резиденций главы Башкирии выделят до 820 тысяч

Такие требования указаны в закупочной документации.

Республиканское Хозяйственное управление № 2 планирует выбрать поставщика услуг по механизированной погрузке и вывозу снега с территории двух резиденций главы Башкирии — гостиничного комплекса на улице Зоргее, 55, предназначенного для приема первых лиц страны, а также на госдаче, располоденной в Кармаскалинском районе в двух километрах от деревни Вязовка.

На работы планируется выделить до 820 тыс. рублей, контракт будет заключен с 1 января по 31 декабря 2023 года. Победителя аукциона определят 20 декабря.

По условиям контракта снег нужно будет не только вывозить., но и утилизировать. Подрядчик должен будет выезжать на объекты по заявкам заказчика, направленными по телефону, факсу или электронной почте. Исполнитель должен будет отреагировать на заявку в течение двух часов с момента ее получения.

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Вывозить снег можно исключительно на снегоплавильные пункты. За сваливание его в несанкционированные места исполнитель будет нести ответственность.

В контракте говорится, что при сильных и обильных осадках снег необходимо вывозить до полного очищения территории.

#Наталья Балыкова#2#Общество
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