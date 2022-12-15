Вывоз снега из двух резиденций главы Башкирии обойдется бюджету в 820 тысяч

Республиканское Хозяйственное управление № 2 планирует выбрать поставщика услуг по механизированной погрузке и вывозу снега с территории двух резиденций главы Башкирии — гостиничного комплекса на улице Зоргее, 55, предназначенного для приема первых лиц страны, а также на госдаче, располоденной в Кармаскалинском районе в двух километрах от деревни Вязовка.
На работы планируется выделить до 820 тыс. рублей, контракт будет заключен с 1 января по 31 декабря 2023 года. Победителя аукциона определят 20 декабря.
По условиям контракта снег нужно будет не только вывозить., но и утилизировать. Подрядчик должен будет выезжать на объекты по заявкам заказчика, направленными по телефону, факсу или электронной почте. Исполнитель должен будет отреагировать на заявку в течение двух часов с момента ее получения.
Вывозить снег можно исключительно на снегоплавильные пункты. За сваливание его в несанкционированные места исполнитель будет нести ответственность.
В контракте говорится, что при сильных и обильных осадках снег необходимо вывозить до полного очищения территории.