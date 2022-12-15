Воробьев анонсировал новогодние мероприятия в Подмосковье

По словам Воробьева, для отдыха жителей и гостей Московской области в предстоящие новогодние праздники готовы отели, музеи и парки. В регионе пройдут различные выставки и мероприятия спортивного характера, пишут корреспонденты riamo.ru.
«Что касается салютов или фейерверков, то у нас в области их не будет. Хотя мы, конечно, не можем запретить это делать какой-то отдельно взятой семье в отдельно взятом доме, — заявил губернатор Подмосковья. — Будет большое количество мероприятий для детей, елки в муниципалитетах. В „Крокусе“ пройдет интересное представление для всех детей военнослужащих, всех будут ждать подарки. 6,5 тысячи человек вмещает этот большой зал».
Традиционная акция под названием «Стань Дедом Морозом!» будет посвящена в уходящем году детям из ЛДНР, Херсона и Запорожья. Воробьев акцентировал внимание на том, что в новых российских регионах в детских домах живут 1200 воспитанников. Все желающие жители Подмосковья могут сделать им подарки через портал «Добродел».
Напомним: в информагентстве ТАСС ранее прошла пресс-конференция с участием официальных представителей регионального минкульта. Руководитель ведомства Василий Кузнецов рассказал о весьма насыщенной программе зимнего сезона. В уходящем году акцент будет сделан на семейные мероприятия и на более камерные форматы.
Кузнецов сообщил, что государственные театры покажут свыше 100 новогодних спектаклей, а муниципальные — около 300. Дома культуры Подмосковья проведут свыше трех тысяч мероприятий, ориентированных на родителей с детьми.