Воробьев анонсировал новогодние мероприятия в Подмосковье

«Что касается салютов или фейерверков, то у нас в области их не будет. Хотя мы, конечно, не можем запретить это делать какой-то отдельно взятой семье в отдельно взятом доме, — заявил губернатор Подмосковья. — Будет большое количество мероприятий для детей, елки в муниципалитетах. В „Крокусе“ пройдет интересное представление для всех детей военнослужащих, всех будут ждать подарки. 6,5 тысячи человек вмещает этот большой зал».