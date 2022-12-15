Власти Уфы рассказали что будут складывать снег на «Цветы Башкирии», но аккуратно

Власти Уфы отреагировали на массовое недовольство жителей жилого комплекса «Цветы Башкирии», который располагается недалеко от трассы Уфа-Оренбург по пути к аэропорту. Суть его заключается в том, что жители не рады тому, что рядом с ними, а точнее на Тропе здоровья, лыжной трассе, которую уфимцы оборудовали в 2015 году, будут складировать снег с той самой трассы, да еще и из расположенного неподалеку Демского района и с новой Набережной реки Белой.