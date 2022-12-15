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Власти Уфы рассказали что будут складывать снег на «Цветы Башкирии», но аккуратно

Сегодня, 15:47
Фото: 1MI

Мэрия ответила на недовольство ЖК «Цветы Башкирии» планами создать там снегохранилище

Жалоба на странице главы и обращение в СМИ не принесли результата — вопрос решен.

Власти Уфы отреагировали на массовое недовольство жителей жилого комплекса «Цветы Башкирии», который располагается недалеко от трассы Уфа-Оренбург по пути к аэропорту. Суть его заключается в том, что жители не рады тому, что рядом с ними, а точнее на Тропе здоровья, лыжной трассе, которую уфимцы оборудовали в 2015 году, будут складировать снег с той самой трассы, да еще и из расположенного неподалеку Демского района и с новой Набережной реки Белой.

Как сообщил телеканал UTV, в мэрии Уфы ситуацию объяснили тем, что спортплощадка не зарегистрирована, следовательно инициатива граждан без привлечения властей вышла им боком — незарегистрированная площадка таковой не является и станет хранилищем для грязного снега.

Однако в мэрии рассказали о том, что площадка будет оборудована подобающим образом и не нанесет ущерба окружающей среде.

— При организации снегохранилища будет выполнена обваловка земельного участка по периметру, исключающую попадание талых вод на рельеф, а также обустройство подъездных путей и поэтапное обустройство твердым покрытием — сообщили UTV в пресс-службе городской администрации.

 

Жители Башкирии выступили против строительства снегоплавильной установки
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#Ирина Деревянчук#Город
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