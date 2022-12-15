Власти Башкирии приняли важный документ о размере родительской платы за детсад

Министр образования Башкирии Айбулат Хажин 6 декабря подписал приказ «Об установлении среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования». Опубликован указ был на официальном интернет портале правовой информации и гласит он о том, что с Нового года в Башкирии вырастет средний размер родительской платы за детский сад.