Власти Башкирии приняли важный документ о размере родительской платы за детсад

Министр образования Башкирии Айбулат Хажин 6 декабря подписал приказ «Об установлении среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования». Опубликован указ был на официальном интернет портале правовой информации и гласит он о том, что с Нового года в Башкирии вырастет средний размер родительской платы за детский сад.
Если в нынешнем году данный показатель составлял 1 819 рублей и 13 копеек, то в следующем 2023 году от составит на 117 рублей больше — 1 937 рублей 40 копеек.
Однако не стоит путать среднюю родительскую плату за присмотр и уход с суммой, которую родители оплачивают за питание и присмотр в размере 156 рублей. Не так давно она была увеличена до указанного уровня с 126 рублей.
Новый средний размер родительской платы касается как раз таки компенсаций, которые получают родители детей. Именно исходя из среднего размера и расчитывается компенсация, которую возвращают родителям в зависимости от их статуса, составляет она от 20 до 70%.