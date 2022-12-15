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В уфимской поликлинике неизвестный распылил «перцовку» из-за долгого приема у врача

Сегодня, 06:58
Фото: 1MI
Инцидент произошел в поликлинике № 50 в Уфе.

Стало известно, что в уфимской поликлинике неизвестный мужчина распылил перцовый баллончик в кабинете у эндокринолога и в коридоре. По информации телеграм-канала Mash Batash, причиной по который мужчина использовал «перцовку» послужил долгий прием у врача.

Как уточнили Mkset в пресс-службе Минздрава Башкирии, в связи с произошедшем была произведена эвакуация персонала и пациентов, а помещение было проветрено. К счастью, обошлось без пострадавших, также не привлекалась и скорая медицинская помощь.

Известно также, что на уфимца было написано заявление. В частности, по информации пресс-службы МВД Башкирии, личность мужчины была установлена, однако по месту прописки он не появляется.

— Полицейскими после установления места нахождения он будет привлечен к установленной законом ответственности, — дополнили в МВД РБ.

#Элина Сайфранова
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