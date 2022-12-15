В уфимской поликлинике неизвестный распылил «перцовку» из-за долгого приема у врача

Стало известно, что в уфимской поликлинике неизвестный мужчина распылил перцовый баллончик в кабинете у эндокринолога и в коридоре. По информации телеграм-канала Mash Batash, причиной по который мужчина использовал «перцовку» послужил долгий прием у врача.
Как уточнили Mkset в пресс-службе Минздрава Башкирии, в связи с произошедшем была произведена эвакуация персонала и пациентов, а помещение было проветрено. К счастью, обошлось без пострадавших, также не привлекалась и скорая медицинская помощь.
Известно также, что на уфимца было написано заявление. В частности, по информации пресс-службы МВД Башкирии, личность мужчины была установлена, однако по месту прописки он не появляется.
— Полицейскими после установления места нахождения он будет привлечен к установленной законом ответственности, — дополнили в МВД РБ.