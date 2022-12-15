mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

В Московской области начала работать интерактивная карта электросетевых хозяйств

Сегодня, 13:54
Фото: piqsels.com
13 декабря в Московской области запустили интерактивную карту объектов электросетевого хозяйства с зонами действия территориальных сетевых организаций (ТСО) в регионе.

Как пишет издание newizv.ru, разработкой интерактивного сервиса занимались Московское областное УФАС России совместно с министерством энергетики Подмосковья. Проект запустили в рамках соглашения о взаимодействии между ФАС России и правительством Московской области.

Создание интерактивной карты зон действия ТСО необходимо для предоставления жителям Московской области возможности самостоятельно определить организацию, которая обслуживает тот или иной населенный пункт. Сервис позволяет получить данные о компании, в которую нужно обращаться для подключения к электрическим сетям.

По словам главы министерства энергетики Московской области Александра Самарина, разработанный сервис учитывает сведения о территориальных сетевых компаниях, которые работают на территории региона. Данный сервис позволит получать информацию об электронных адресах ТСО, куда можно обратиться для решения различных вопросов, касающихся электроснабжения, а также подать заявку на подключение к электросетям.

«Положительная практика совместной работы министерства энергетики Московской области и Управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области по созданию интерактивной карты является важным этапом взаимодействия, направленного на повышение доступности энергетической инфраструктуры Подмосковья и улучшение жизнеобеспечения региона в целом», – отметил заместитель руководителя Московского областного УФАС России Алексей Азаренко.

Подпишитесь
Хабиров обратился с ежегодным посланием к Курултаю Башкирии. Максимально коротко
Сегодня, 08:44
«Без горки и елки»: жители села под Уфой считают, что у них украли зиму и Новый год
Сегодня, 11:51
Суд в Уфе посадил замглаву Минтранса Жулькова на прожиточный минимум
Сегодня, 09:31
Вывоз снега из двух резиденций главы Башкирии обойдется бюджету в 820 тысяч
Сегодня, 10:55
«20 больных на 4 квадрата»: Хабирову показали приемный покой в больнице в Башкирии
Сегодня, 10:50
ЖК «Тау Хаус» открыл продажу последних квартир первой очереди
12 декабря 04:38