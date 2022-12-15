В Московской области начала работать интерактивная карта электросетевых хозяйств

По словам главы министерства энергетики Московской области Александра Самарина, разработанный сервис учитывает сведения о территориальных сетевых компаниях, которые работают на территории региона. Данный сервис позволит получать информацию об электронных адресах ТСО, куда можно обратиться для решения различных вопросов, касающихся электроснабжения, а также подать заявку на подключение к электросетям.