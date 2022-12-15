В Московской области начала работать интерактивная карта электросетевых хозяйств

Как пишет издание newizv.ru, разработкой интерактивного сервиса занимались Московское областное УФАС России совместно с министерством энергетики Подмосковья. Проект запустили в рамках соглашения о взаимодействии между ФАС России и правительством Московской области.
Создание интерактивной карты зон действия ТСО необходимо для предоставления жителям Московской области возможности самостоятельно определить организацию, которая обслуживает тот или иной населенный пункт. Сервис позволяет получить данные о компании, в которую нужно обращаться для подключения к электрическим сетям.
По словам главы министерства энергетики Московской области Александра Самарина, разработанный сервис учитывает сведения о территориальных сетевых компаниях, которые работают на территории региона. Данный сервис позволит получать информацию об электронных адресах ТСО, куда можно обратиться для решения различных вопросов, касающихся электроснабжения, а также подать заявку на подключение к электросетям.
«Положительная практика совместной работы министерства энергетики Московской области и Управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области по созданию интерактивной карты является важным этапом взаимодействия, направленного на повышение доступности энергетической инфраструктуры Подмосковья и улучшение жизнеобеспечения региона в целом», – отметил заместитель руководителя Московского областного УФАС России Алексей Азаренко.