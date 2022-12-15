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В Башкирии утвердили новый размер пособия беременным и «детских выплат» в 2023 году

Сегодня, 15:06
Фото: 1MI
Известен точный размер пособий беременным и выплат на детей до 17 лет в Башкирии в 2023 году.

В Башкирии с 1 января следующего 2023 года утвердили размер пособий которые выплачивают нуждающимся в соцподдержке беременным женщинам, вставшим на учет на сроке более 6 недель беременности не ранее наступления 12 недели беременности, а также семьям с детьми, где среднедушевой доход не превышает величины прожиточного минимума на душу населения.

Указ вступает в силу с 1 января 2023 года и подразумевает, что исчисляться сумма назначенного пособия нуждающимся беременным будет также исходя из того, каков среднедушевой доход семьи. арифметика та же что и с пособиями с 3 до 7 и с 8 до 16 лет, размер выплаты варьируется от 50 до 100% прожиточного минимума. Изначально получателю назначают 50% от прожиточного минимума, если и с учетом 50% от ПМ среднедушевой доход не дотягивает до ПМ, то его увеличивают до 75%, в случае если и тогда доход не дотягивает, его выплачивают в максимальном размере.

Также сегодня, 15 декабря, президент Российской Федерации Владимир Путин анонсировал увеличение размера пособия для беременных до половины от прожиточного минимума до полной его величины, собственно об этом и идет речь в указе, подписанным сегодня Радием Хабировым. 

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#Ирина Деревянчук#Общество
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