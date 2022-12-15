В Башкирии утвердили новый размер пособия беременным и «детских выплат» в 2023 году

В Башкирии с 1 января следующего 2023 года утвердили размер пособий которые выплачивают нуждающимся в соцподдержке беременным женщинам, вставшим на учет на сроке более 6 недель беременности не ранее наступления 12 недели беременности, а также семьям с детьми, где среднедушевой доход не превышает величины прожиточного минимума на душу населения.
Указ вступает в силу с 1 января 2023 года и подразумевает, что исчисляться сумма назначенного пособия нуждающимся беременным будет также исходя из того, каков среднедушевой доход семьи. арифметика та же что и с пособиями с 3 до 7 и с 8 до 16 лет, размер выплаты варьируется от 50 до 100% прожиточного минимума. Изначально получателю назначают 50% от прожиточного минимума, если и с учетом 50% от ПМ среднедушевой доход не дотягивает до ПМ, то его увеличивают до 75%, в случае если и тогда доход не дотягивает, его выплачивают в максимальном размере.
Также сегодня, 15 декабря, президент Российской Федерации Владимир Путин анонсировал увеличение размера пособия для беременных до половины от прожиточного минимума до полной его величины, собственно об этом и идет речь в указе, подписанным сегодня Радием Хабировым.