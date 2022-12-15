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В Башкирии пациенты пожаловались на ужасный холод в палатах больницы

Сегодня, 04:41
Фото: 1MI

Пациенты хирургического отделения ГКБ в Салавате пожаловались на ужасный холод

Температура воздуха в палатах составляет порядка 13 градусов

Жительница города Салават пожаловалась на условия нахождения пациентов в хирургическом отделении ГКБ. По её словам, в палатах медучреждения стоит холод. Об этом она рассказала в соцсетях.

Как заявляет женщина,  при такой низкой температуре в палатах дневного стационара, получать лечение «невозможно».

С этим заявлением согласились многие другие пользователи.

Так, по словам Галины М., в терапевтическом отделении больницы также «ужасный холод».

— Ну всё же для людей у нас делается, всё по плану, — пишет Зося К.

— Жесть, — коротко резюмирует Шамиль А.

На публикацию в соцсетях отреагировали представители ГКБ, сообщив, что  понижение температурного режима связано с поломкой приточной вентиляционной системы.

— Техническая служба больницы совместно с подрядной организацией «БашКлимат» ведет работу по устранению возникшей поломки, — сообщила она. — Временно максимально убавлена вытяжная вентиляция. Работа будет завершена в кратчайшие сроки. Приносим извинения нашим пациентам за причиненные неудобства.

За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу регионального Минздрава. Мы опубликуем его сразу после получения.

#Азамат Нухов#Общество
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