В Башкирии пациенты пожаловались на ужасный холод в палатах больницы

Жительница города Салават пожаловалась на условия нахождения пациентов в хирургическом отделении ГКБ. По её словам, в палатах медучреждения стоит холод. Об этом она рассказала в соцсетях.
Как заявляет женщина, при такой низкой температуре в палатах дневного стационара, получать лечение «невозможно».
С этим заявлением согласились многие другие пользователи.
Так, по словам Галины М., в терапевтическом отделении больницы также «ужасный холод».
— Ну всё же для людей у нас делается, всё по плану, — пишет Зося К.
— Жесть, — коротко резюмирует Шамиль А.
На публикацию в соцсетях отреагировали представители ГКБ, сообщив, что понижение температурного режима связано с поломкой приточной вентиляционной системы.
— Техническая служба больницы совместно с подрядной организацией «БашКлимат» ведет работу по устранению возникшей поломки, — сообщила она. — Временно максимально убавлена вытяжная вентиляция. Работа будет завершена в кратчайшие сроки. Приносим извинения нашим пациентам за причиненные неудобства.
За комментарием по данной ситуации Mkset обратился в пресс-службу регионального Минздрава. Мы опубликуем его сразу после получения.